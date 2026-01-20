Data & Business Intelligence Specialist med ansvar för Lifestyle
Synsam Group Sweden AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
Är du en lösningsorienterad, framåtlutad person som brinner för datahantering och business intelligence? Vill du ta tekniskt ägarskap och forma hur data används i en snabbt växande abonnemangsaffär? Vill du dessutom vara med och förändra en hel bransch med oss? Då vill vi ha dig ombord!
Synsam Group har de senaste åren stått för en stark, innovativ drivkraft med ett stort antal nytänkande lösningar som förändrar branschen och skapar skillnad för våra kunder. En viktig del i resan är att vi erbjuder våra kunder innovativa alternativ till kontantköp genom vårt populära Lifestyleabonnemang, där vi idag har över 740 000 Lifestylekunder. Och det växer snabbt! Nu letar vi efter dig som vill vara med och utveckla en av våra absolut viktigaste affärer, se till att vi ständigt förser våra butiker med förbättringar och sätter kunden i första rummet.
Nu söker vi dig som vill ta ett nyckelansvar för data och BI och bidra till bättre beslut, starkare kundupplevelser och fortsatt tillväxt för vår Synsam Lifestyle.
Om rollen
I rollen som Data and BI Specialist för Synsam Lifestyle blir du en central del av affärsutvecklingsteamet och arbetar i nära samarbete med både affär och utveckling. Du har ett tydligt tekniskt ansvar för hur vårt BI-landskap är uppbyggt, används och utvecklas över tid. Du har stor möjlighet att påverka både tekniska vägval, arbetssätt och hur data används i beslutsfattande inom Lifestyle-affären.
Tillsammans levererar ni lösningar som affären och användare drar nytta av. Vi finns i de fyra nordiska marknaderna och i din roll kommer du bygga ett starkt nätverk med våra affärsenheter.
Ditt huvudansvar
Arbeta hands-on med datamodellering och strukturering för att skapa tillförlitlig data för analys
Leda och driva utveckling av vårt datalager och BI-lösningar
Vara delaktig i att identifiera och lösa nya affärsbehov för datavisualisering och rapportering tillsammans med ditt närmsta team (t.ex. inom abonnemangstillväxt, churn och kundbeteenden)
Utveckla och förvalta rapporter och dashboards som används av både affärsenheten och ledning
Kravställa och utveckla datamodeller i samråd med tekniska produktägare och arkitekt
Din profil
Du är tekniskt nyfiken, analytisk och trivs med att arbeta genom hela BI-kedjan från datastruktur till visualisering. Du är bekväm i en hands-on-roll där du tar ansvar för både struktur och lösning, och du har förmåga att navigera komplexa datamiljöer.
Du är prestigelös och lösningsorienterad, med god vana av SQL och datamodellering. Samtidigt är du kommunikativ och samarbetsvillig, och har lätt för att översätta tekniska lösningar till affärsnytta i dialog med både utvecklare och verksamhet.
Erfarenhet
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Universitets- eller högskoleutbildning inom data, informationssystem eller motsvarande
Flera års erfarenhet av arbete med datalager, datamodellering och business intelligence
Mycket goda kunskaper i SQL och erfarenhet av att arbeta med stora datamängder och komplexa datamodeller
Meriterande med erfarenhet av molnbaserade dataplattformar (t.ex. Snowflake eller Databricks) och BI-verktyg som t.ex. Qlik Cloud, Power BI eller Tableau
Om tjänsten
Du rapporterar till Fredrik Arve, Head of Subscription Sales Development och placering är på vårt huvudkontor på S:t Eriksgatan i centrala Stockholm. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde snarast (enligt överenskommelse).
