Data Governance Specialist till SEK i Stockholm
TNG Group AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TNG Group AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Svensk Exportkredit stärker sin satsning inom Data Governance och söker dig som vill omsätta styrning till struktur
SEK har lagt en tydlig grund för sitt arbete med Data Governance. Ramverk, informationsområden och ägarskap är etablerade, och området är prioriterat av både ledning och styrelse. Nu söker vi dig som vill vara med i nästa steg och säkerställa att arbetet verkligen får genomslag i vardagen.I rollen som Data Governance Specialist får du möjlighet att arbeta både analytiskt och operativt med datakvalitet, metadata och informationsflöden. Du får kombinera struktur och samarbete, detaljfokus och helhetsperspektiv, och kan tydligt se effekten av ditt arbete.
Vi erbjuder dig
Vår CIO-organisation består av 120 medarbetare och tillsammans har vi möjlighet att tänka stort och vara innovativa på riktigt - här är beslutsvägarna korta och varje medarbetare en betydelsefull del av helheten. Hos SEK kliver du in i en organisation som menar allvar med sitt dataarbete och som ser data som en central tillgång i affären. Vi erbjuder dig:
En roll där du arbetar hands-on med kvalitet och struktur, med tydligt mandat och strategisk förankring
Nära samarbete med Data Governance Manager och Informationsarkitekt inom CIO-organisationen
En miljö med korta beslutsvägar, hög kompetens och stort engagemang i området
Det här gör du hos oss
Som Data Governance Specialist arbetar du nära både datan och verksamheten och är med och får datastyrningen att fungera på riktigt. Rollen verkar i en federerad modell, vilket innebär att du är en stödjande specialist som stärker informationsområdenas förmåga till datahantering snarare än centraliserar ägarskap. Eftersom området fortfarande utvecklas kommer du också vara med och forma hur arbetet ska bedrivas framåt. Du rör dig mellan struktur, analys och dialog, och det innebär att du bland annat:
Profilerar och analyserar datakvalitet i utpekade system och informationsflöden, identifierar förbättringsområden och följer upp kvalitet över tid
I nära dialog med verksamheten formulerar och genomför kvalitetshöjande åtgärder
Bidrar till att bygga upp och vidareutveckla SEK:s metadataförmåga och framtida datakatalog
Ger stöd till arkitekter i att kartlägga och dokumentera dataflöden för att skapa transparens och ökad förståelse för hur data används och rör sig i organisationen
En viktig del av uppdraget är att bidra till ökad förståelse för datastyrningens värde i organisationen. Genom ditt sätt att arbeta - strukturerat, pedagogiskt och verksamhetsnära - hjälper du till att bygga både kunskap och mognad över tid.
Ditt team och arbetsplats
Du kommer att tillhöra CIO-organisationen med kontaktytor som spänner över hela SEK i både ledande, strategiska och operativa roller. Vi har ett etablerat Data Council och informationsägare som träffas regelbundet, och du samarbetar nära Data Governance Manager och Informationsarkitekt. Rollen tillhör IT Governance-teamet tillsammans med vår centrala arkitekturförmåga, en naturlig närhet till arkitekturfrågor och en god inblick i hur data, system och struktur hänger ihop i organisationen.
Vårt kontor ligger på Fleminggatan 20 i Stockholm och vi arbetar med ett flexibelt arbetssätt och distansarbete när det passar uppgifterna och teamets leveranser.
Mer om dig
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av operativt arbete med data, kanske som data steward, dataspecialist, Data Engineer, systemförvaltare eller dataanalytiker med fokus på datakvalitet. Du har gärna arbetat praktiskt med datakvalitetsregler, profilering och metadata och även erfarenhet av att omsätta ramverk och riktlinjer till fungerande arbetssätt i verksamheten. Du har en teknisk förståelse som gör att du tillsammans med tekniska och verksamhetsnära funktioner kan skapa och tillämpa kontroller för att säkerställa datakvalitet.
Du har en god förståelse för hur informationsflöden hänger ihop och känner dig trygg i dialogen mellan teknik och verksamhet. Du är bekväm med både svenska och engelska som arbetsspråk.
För att trivas i rollen tror vi att det viktigaste är att du har ett genuint intresse för data och informationsstruktur. Du är analytisk och strukturerad, men också prestigelös i samarbeten. Du motiveras av att bidra till tydlighet och kvalitet och uppskattar att arbeta i en miljö där data ses som en viktig möjliggörare för affären.
Så här får vi kontakt
I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Fleminggatan 20 (visa karta
)
112 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Svensk Exportkredit Kontakt
Talent Business Partner
Mikaela Ströberg mikaela.stroberg@adadigital.se 0707615972 Jobbnummer
9755859