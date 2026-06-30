Data Engineer / Web Developer
Lysio Research AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lysio Research AB i Göteborg
, Jönköping
, Nässjö
, Alvesta
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Om Lysio Research
Vi på Lysio Research arbetar med undersökningar och utredningar som leder till samhällsutveckling. Bland våra kunder finns de flesta kommuner i landet och flera regioner och myndigheter. De undersökningar vi genomför är varierande, ofta komplexa och framförallt viktiga. Många beslut fattas av kommuner, myndigheter, företagsledningar och andra aktörer baserat på resultatet i mätningar som vi genomfört.
Vi är ett växande företag som vunnit flera Gasellpriser. För nuvarande är vi 30 anställda (+ flertal intervjuare). Självklart erbjuder vi friskvårdsbidrag och tjänstepension för våra anställda. Hos oss får du arbeta i en roll där du kan växa och utvecklas.Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Gillar du siffror, IT och samhällsfrågor och vill arbeta med oss i undersökningar som leder till samhällsutveckling? Vi behöver nu utöka vårt team med en utvecklare. I denna roll arbetar du både med att bygga infrastruktur och skapa webbapplikationer som sedan används internt av oss och kundspecifika lösningar. Det kommer också förekomma arbete i kundprojekt, främst databearbetning ("data wrangling") och redovisning av resultat i olika format som t.ex. PowerPoint/Excel eller webbaserade dashboards.
Lysio Research vill vara med och bidra till samhällsutveckling genom att använda och främja fri programvara. Därför använder vi oss främst av open source-mjukvara i vår utvecklingsstack. Du kommer, vid intresse, ha möjlighet och uppmuntras att själv bidra till den mjukvara och de bibliotek vi använder.
På Lysio tror vi på att de anställda skall kunna växa inom organisationen, därför innebär tjänsten stor möjlighet att utvecklas och på sikt ta mer eget ansvar för automatiserings- och utvecklingsprojekt.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett samhällsintresse, gillar undersökningar och vill lära dig mer om de metoder och verktyg som används i undersökningsbranschen.
Du har programmering som intresse och använder detta frekvent, antingen i jobbet eller privat.
Du trivs med att ha många olika uppgifter samtidigt och att arbeta i ett högt tempo. Det är av stor vikt att ha kapaciteten att jobba mot deadlines, prioritera, vara noggrann och självgående.
Du bör ha en akademisk examen inom IT, matematik, statistik eller annat område som vi bedömer likvärdigt. Viss statistikutbildning på universitetsnivå är ett krav.
Det är till fördel om du har intresse av att visuellt presentera statistik.
Du har nyligen tagit din examen och är i början av din karriär.
Du kan arbeta på något av våra kontor i Göteborg eller Lund. Kvalifikationer
Mycket hög IT-vana
Erfarenhet av databearbetning med Python/Pandas eller R
Erfarenhet av webbutveckling med Python
God vana av AI-stödd programmering med Claude Code eller liknande
Allmänt intresse för siffror och data science
Effektiv och självgående
Social förmåga och trygghet i möten med nya människor
Meriterande
Kunskaper inom LEMP-stacken
Kunskap inom DevOps
God vana av att arbeta med Excel och PowerPoint
Vana av att arbeta i SPSS eller annan statistikprogramvara
Vana av BI/ETL-verktyg så som Tableau/QlikView/Power BI
Känsla för UI/UX-design och datavisualisering Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lysio Research AB
(org.nr 556883-4757)
Järntorget 3 (visa karta
)
413 04 GÖTEBORG Kontakt
Delägare
Daniel Sturesson daniel.sturesson@enkatfabriken.se 0736396519 Jobbnummer
9985119