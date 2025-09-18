Data Engineer till vår kund i Malmö
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2025-09-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Malmö
, Lund
, Landskrona
, Helsingborg
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en senior Data Engineer-konsult (minst 5 års erfarenhet) som vill vara med och bygga en ny dataplattform i Azure Cloud med en anpassad medallion-arkitektur. Viss förvaltning och underhåll av den befintliga plattformen kommer också att ingå.
I uppdraget ingår även kompetensöverföring till kundens personal samt dokumentation av genomfört arbete.
En viktig del av rollen är att arbeta tätt tillsammans med verksamheten för att säkerställa att data transformeras på rätt sätt och presenteras på ett värdeskapande sätt. Förmågan att kommunicera med intressenter inom organisationen är därför central.
Om organisationen och analysplattformen
Organisationen hanterar stora mängder data dagligen och arbetar för att optimera sina tjänster. Analysplattformen är den samlade benämningen på organisationens Data Warehouse (DW) och Business Intelligence (BI), inklusive infrastruktur, applikationer, processer och metoder. Plattformen lagrar data från olika källor i ett DW och presenterar information via BI-applikationer för användarna.
Tidigare har DW byggts i en on-premise MS SQL Server-miljö. Nu befinner sig analysplattformen i en övergångsfas mot att bli helt molnbaserad i Azure. Detta innebär arbete med att lyfta befintliga lösningar till molnet samtidigt som båda plattformarna underhålls.
Nya tekniker och informationskällor tillkommer ständigt, vilket gör att plattformen är starkt beroende av en stabil grund och ett team av drivna konsulter. För att möta utvecklings- och förvaltningsbehoven behövs nu ytterligare en senior Data Engineer.
Vi söker dig som är:
En nyfiken lagspelare med känsla för kvalitet som vill bidra till utvecklingen av en modern dataplattform i Azure.
Obligatoriska krav:
Erfarenhet av Python, SQL
Erfarenhet av datamodellering och ETL
Erfarenhet av medallion architecture
Erfarenhet av Azure Cloud
Erfarenhet av Databricks, Delta Lake och Data Factory
Erfarenhet av agil utveckling och Azure DevOps
Meriterande krav:
Erfarenhet av Power BI
Erfarenhet av kollektivtrafikdata
Erfarenhet av ekonomisk avstämning
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2025-09-18Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659), https://quest.se/ Jobbnummer
9515594