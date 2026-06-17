Data Engineer till Saint-Gobain Distribution Sweden
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2026-06-17
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Vill du arbeta med att bygga moderna dataplattformar och bidra till datadrivna beslut? Här får du en roll där du jobbar nära både teknik och verksamhet med fokus på att skapa struktur, kvalitet och tillgänglighet i data. Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Saint-Gobain Distribution Sweden.Om företaget
Saint-Gobain Distribution Sweden (SGDS) samlar ledande bolag inom bygghandel som Dahl, Kakelspecialisten, Konradssons Kakel och Optimera, tillsammans med specialiserade dotterbolag. Genom dessa bolag erbjuds produkter, lösningar och rådgivning som gör skillnad för Sveriges yrkeshantverkare inom VS, VA, ventilation, plåt, kakel och bygg. Med cirka 2 700 engagerade medarbetare, 180 butiker och etableringar över hela landet uppgår omsättningen till omkring 17 miljarder kronor. Saint-Gobain Distribution Sweden är en del av Saint-Gobain, en av världens äldsta industrikoncerner, börsnoterad i Paris, med verksamhet i över 70 länder.
SGDS centrala IT‐avdelning ansvarar för att förvalta, drifta och vidareutveckla de digitala plattformar, affärssystem och infrastrukturlösningar som håller hela verksamheten i gång. Genom stabil drift, hög informationssäkerhet och ett kontinuerligt tekniskt förbättringsarbete säkerställs en robust IT‐miljö som stödjer allt från butikernas och logistikkedjans dagliga behov till säljfunktioner, kundnära system, ekonomiprocesser, hållbarhetsarbete, analysplattformar och andra centrala verksamhetsområden.
IT‐avdelningen arbetar nära verksamheten med uppdraget att leverera skalbara, moderna lösningar som driver digitaliseringen framåt i hela organisationen, samtidigt som processer effektiviseras och förutsättningar skapas för en ännu starkare och mer sammanhängande kundupplevelse. IT-avdelningen är även en del av Saint-Gobain Distribution Nordic och en del uppdrag kan ske över landsgränserna. Dina arbetsuppgifter
Som Data Engineer hos SGDS ansvarar du för att designa, utveckla och förvalta datalösningar som används brett i organisationen. Du arbetar brett nära resterande kollegor och säkerställer att data är korrekt, tillgänglig och användbar.
Rollen har ett tydligt fokus på att bygga och modernisera datalager samt analyticsplattformar, främst inom Azure-miljöer. Du jobbar med både strukturering av data och utveckling av pipelines, där prestanda och kvalitet är centralt. I vardagen innebär det både nyutveckling och optimering av befintliga lösningar, samtidigt som du bidrar till tekniska beslut och utvecklingen av dataarkitekturen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Designa och utveckla datalager samt dataplattformar i molnmiljö
Bygga, optimera och förvalta ETL/ELT-pipelines
Modellera data enligt exempelvis Kimball och 3NF
Arbeta med dbt för transformation, testning och dokumentation
Utveckla och optimera SQL-frågor i avancerade analysscenarier
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Relevant högskole- eller universitetsutbildning alternativt motsvarande erfarenhet
Flera års erfarenhet av att arbeta med datalager och analyticsplattformar
Goda kunskaper i SQL, inklusive query-optimering och arbete med komplexa datamodeller
Meriterande med praktisk erfarenhet av Snowflake (datalager, pipelines, Snowpipe, RBAC, prestandaoptimering)
Meriterande med erfarenhet av dbt för transformering och datamodellering
Meriterande med erfarenhet av Azure-baserade datatjänster (t.ex. Data Factory, Synapse, Databricks)
Meriterande mede erfarenhet av ETL/ELT och pipeline-design
Vana av versionshantering i Git och arbete med CI/CD
För att passa i rollen arbetar du strukturerat och har en förmåga att bryta ner komplexa problem till konkreta lösningar. Du tar ansvar för din kod och säkerställer att det du bygger håller hög kvalitet över tid. Du är bekväm i samarbeten med olika delar i en organisation och kan anpassa ditt sätt att kommunicera beroende på mottagare. Samtidigt har du ett driv att förbättra befintliga lösningar och bidra till en mer effektiv och hållbar dataplattform
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Bromma, Stockholm
Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Brillante Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7828159-2057410". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
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117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9967786