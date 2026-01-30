Data Engineer till Data, Analytics & AI
2026-01-30
Vill du göra konkret skillnad med data? Hos oss är analytics redan starkt och vår nya AI-satsning behöver din kompetens. Du blir en drivande kraft som säkrar dataflöden och kvalitet, så att AI skapar värde i vardagen.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Som Data Engineer i sektionen Data, Analytics & AI blir du en central person i vår satsning på att göra data tillgänglig och användbar. Du arbetar hands-on med att transformera data (ETL/ELT), bygga och optimera skalbara pipelines och utveckla datamodeller som lägger grunden för analys och AI-lösningar.Du är med och vidareutvecklar vår moderna dataplattform och integrerar nya teknologier som framtidssäkrar vår miljö. Rollen innebär nära samarbete med ett erfaret team som har helhetsperspektiv på data.Ditt arbete gör skillnad, du skapar flöden som ger insikter, deltar i AI-initiativ och bidrar till bättre beslut och effektivare processer i hela verksamheten.
Det här har du med dig
Du arbetar strukturerat och har förmågan att skapa ordning även i komplexa datamiljöer. Du tar ansvar för dina leveranser och säkerställer att pipelines och modeller håller hög kvalitet och är långsiktigt hållbara. När utmaningar uppstår ser du dem som möjligheter, du har en lösningsorienterad approach som gör att du snabbt hittar vägar framåt. Samarbete är en naturlig del av ditt arbetssätt; du trivs i nära dialog med kollegor inom teamet och andra funktioner för att tillsammans skapa effektiva och innovativa datalösningar.
Vi förväntar oss att du har:
- Utbildning inom data/IT eller motsvarande erfarenhet
- Erfarenhet av datalager och dataplattformar
- Goda kunskaper i SQL, ETL/ELT och datamodellering
- Kunskap i Python
- B-körkot
- Fullständiga gymnasiebetyg
Det är meriterande med
- Erfarenhet av BI-verktyg
- erfarenhet av molnplattformar och moderna data-arkitekturer
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna, Gällivare eller Luleå
Omfattning: Heltid, arbetstidens förläggning är dagtid
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Daniel Nordvall, 072 707 67 01, daniel.nordvall@lkab.com
Fackliga kontakter Kiruna/ Svappavaara:
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
Fackliga kontakter
Malmberget/Luleå:
- Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
-
SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-795 32
-
Ledarna Södra - Johanna Dahlin, 010-144 50 16
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
