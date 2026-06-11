Data Engineer till Claesson & Partners
Friday Väst AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-11
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Har du några års arbetslivserfarenhet som Data Engineer med ett stort intresse för AI? Vill du ta nästa steg i karriären och använda din kompetens för att skapa affärsvärde? Claesson och Partner söker nu deras nästa kollega som vill vara en del av Sveriges vassaste managementkonsultteam. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
I rollen som Data Engineer kommer du arbeta med att ta fram nya styr- och lönsamhetsmodeller av data med hög kvalitet. Bolaget står inför en spännande AI-resa där du kommer få möjlighet att leda och styra verksamheten framåt med att ta fram tekniska lösningar och påverka hur deras kunder styrs inom området i framtiden.
Hos Claesson & Partners kommer du att bli en del av ett kompetent och kunskapsorienterat team med bred och gedigen erfarenhet inom verksamhet och managementfrågor. Claesson & Partners arbete präglas av samarbete, kompetens och ambition. Vidare råder det en platt organisation på företaget där alla är konsulter, alla är säljare, och alla medverkar till att utveckla företaget framåt.
VI SÖKER DIG SOM:Vi tror att du har en kandidatexamen/ masterexamen inom industriell ekonomi, datavetenskap, matematik eller ett närliggande område.
Har erfarenhet av att arbeta med datamodellering och strukturering av data för rapportering och analys.
Har en stark analytisk förmåga och ett genuint intresse för data, teknik och affärsresultat.
Har goda kunskaper i Python och ett stort intresse för programmering och AI.
Är bekväm med att arbeta produktionsmässigt i molnplattform såsom Azure och har erfarenhet av arbete med SQL.
Obehindrat kan föra dig på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vidare kommer stort vikt läggas vid personlig lämplighet. För att du skall passa in hos Claesson & Partners krävs det att du som person är konsultmässig, driven och engagerad. Du har ett naturligt affärstänk och har lätt för att sätta dig in i kundens behov.
OM KUNDFÖRETAGET:
Claesson & Partners har i över 50 år skapat värde för våra kunder genom våra verksamhetsområden – ekonomistyrning, lönsamhetskalkyl och organisationsutveckling. Vi arbetar med styrmodeller för många av Sveriges största företag och har ökat våra kunders konkurrenskraft avsevärt genom våra modeller för lönsamhetsutveckling. Får du inte nog av Claesson & Partners och vill veta mer? Klicka här.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett långsiktigt uppdrag hos Claesson & Partners där du blir anställd direkt av kunden. För rollen kan du antingen arbeta på kontoret i Stockholm eller Göteborg, beroende på rätt person.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid, 100%, direktrekytering
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Göteborg, Kaserntorget 5 alt Stockholm, Kungsgatan 6
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Kaserntorget 5 (visa karta
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411 18 GÖTEBORG Arbetsplats
Claesson & Partners Jobbnummer
9960474