Data Engineer | Stockholm | Experis

2026-02-25
Är du i början av din dataresa och vill utvecklas i en miljö där teknik, analys och affärsnytta möts? Vill du arbeta i ett team där du får stöd av erfarna kollegor, samtidigt som du får stora möjligheter att utvecklas och påverka? Vi söker dig som har passion för data, gillar att lösa problem och vill vara en del av en organisation inom banksektorn som satsar stort på moderna dataplattformar och avancerad analys.
En möjlighet att växa - på riktigt!
Som Junior Data Engineer blir du en del av en Analytics-avdelning inom banksektorn. Här arbetar du nära affärsverksamheten med många kontaktytor och får utmana dig i hur data används i verkligheten, både i det dagliga och i mer långsiktiga initiativ Vill du vara med och driva utvecklingen av framtidens analytiska plattformar?
Du kommer att börja med att:
arbeta med befintliga pipelines och datalager
ta dig an mindre utvecklingsuppgifter inom datahantering
lära dig strukturen bakom våra dataplattformar och hur de stödjer verksamheten
När du är varm i kläderna får du:
vara med och utveckla en helt ny, internbyggd analytisk dataplattform
bidra till projekt inom analytics engineering
få insyn i arbete med data science och statistiska modeller
Det här är möjligheten för dig som vill utvecklas och bygga en stark teknisk grund.
Hos oss får du:
Stöd från seniora Data Engineers och analytiker
En miljö där nyfikenhet och lärande uppskattas
Verklig påverkan - ditt arbete syns och gör skillnad
Vem söker vi?
Du är i början av din karriär, men har ett tydligt intresse för data, teknik och analys. Oavsett om du har arbetat något eller några år eller kommer direkt från utbildningen så är din lust att utvecklas viktigast. Du är:
analytisk och nyfiken
strukturerad och gillar att förstå hur saker hänger ihop
en lagspelare med god kommunikativ förmåga
engagerad i att lära dig nya verktyg och tekniker
Civilingenjörutbildning inom Datavetenskap, Industriell ekonomi eller annan likvärdig utbildning.
Flytande i svenska i tal och skrift
Eventuella certifieringar (t.ex. Azure Data Engineer Associate) är meriterande men inte krav
Teknisk kompetens - en blandning av det du kan idag och det du vill lära dig
Azure, Databricks, Google Cloud Platform eller liknande
Grundläggande förståelse för databaser, datalager och ETL-/ELT-flöden
Kunskaper i Python, Java eller Scala
Intresse av att skriva ren och tydlig kod
Förståelse för SQL och förmåga att skriva queries
Erfarenhet av Power BI är ett plus
Intresse för hur datakvalitet påverkar analys och beslut
Noggrannhet och känsla för detaljer
Är du redo att ta nästa steg?
Vi letar efter drivna och nyfikna personer som vill växa in i rollen som Data Engineer. Här får du rätt förutsättningar för att lyckas - och utrymme att forma din egen utveckling. Kontakta Dara på mailadress dara.tysani@se.experis.com
för att höra mer om vad vi har att erbjuda!
Om Experis
Experis är ett ledande, globalt konsultbolag inom IT/Tech med över 600 konsulter på uppdrag i Sverige och 22 000 konsulter runt om i världen. Via Experis får du tillgång till en
stor variation av spännande uppdrag hos våra intressanta kunder inom både privat och offentlig sektor. Du kan anta uppdrag genom ditt eget bolag eller som tillsvidareanställd konsult. På Experis blir du en i teamet och får tillgång till ett brett nätverk av kollegor inom ditt kompetensområde.
På Experis får du en personlig konsultchef och kontinuerlig kompetensutveckling så att du kan hålla dig ajour med ny teknik. Experis, som är en del av ManpowerGroup, har ett långsiktigt hållbarhetsarbete (Working to change the world - ESG strategy) med målsättningen att bidra till att lösa kompetensbristen av bland annat IT-resurser.
Vad kan vi erbjuda dig?
På Experis är vi stolta över våra konsulter och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi har höga förväntningar på dig, men i gengäld erbjuder vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Förutom möjligheten att utveckla dina kunskaper ute på spännande uppdrag erbjuds du provanställning enligt kollektivavtal, marknadsmässig månadslön, reglerad semester och semestersättning, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkring, samt många andra förmåner - precis som det alltid ska vara
