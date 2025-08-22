Data Engineer & Plattforms Specialist
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 3+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Uppdragsbeskrivning
Vi söker end Data Engineer specialicerad i Azrue Databricks & Microsoft Fabric.
Du tillhör ett team som ansvarar för en modern, molnbaserad data- och analysplattform i Azure. Där ingår ansvar för tjänster såsom Azure Databricks och Microsoft Fabric. Uppdraget är att möjliggöra för andra utvecklingsteam att skapa, underhålla och vidareutveckla datadrivna lösningar och AI-förmågor på plattformen.
Du kommer att vara en nyckelperson i att skapa en användarvänlig och robust plattform, samt arbeta hands-on tillsammans med andra team för att stötta dem i deras utvecklingsinitiativ. Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Bidra till vidareutveckling och förvaltning av plattformens tjänster, med fokus på Azure Databricks.
Vara ett stöd för utvecklingsteam i deras arbete med att bygga och underhålla data- och analyslösningar på plattformen.
Hjälpa till att skapa en plattform där det är enkelt för nya team att etablera sig.
Arbeta hands-on med data engineering, till exempel dataintegration, data pipelines, logik i notebooks med pyspark och modellering.
Stötta utvecklingsteam i migrering av data- och analyslösningar från on-prem till Azure.
Rådgivning och praktiskt stöd för datadrivet arbetssätt i molnet. Kvalifikationer
Du har erfarenhet av arbete som data engineer i molnbaserade miljöer, gärna Azure.
Du har djup förståelse för Azure Databricks.
Du har erfarenhet av att bygga och underhålla data pipelines, datamodellering och ETL-processer.
Du har erfarenhet av att stötta och utbilda utvecklingsteam i tekniska frågor.
Du har kunskap om data governance, säkerhet och compliance i molnmiljö.
Det är meriterande med erfarenhet av automatisering, CI/CD och Infrastructure as Code i Azure.
Du besitter god kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Som person är du strukturerad, självgående och lösningsorienterad. Samtidigt är du pedagogisk och serviceinriktad, och du trivs med att samarbeta samt dela kunskap med andra.
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
