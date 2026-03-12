Data Engineer med intresse för Databricks
Vill du arbeta med moderna dataplattformar i molnet och ta ansvar för hur data byggs, struktureras och flödar genom en organisation? Nu söker vi en Data Engineer med stark kompetens inom SQL och Python och erfarenhet av att utveckla robusta lösningar i molnmiljö.
Knowit Solutions Lakehouse
Knowit gör en nationell satsning på Databricks med verksamhet i Malmö, Göteborg och Stockholm. Vi samlar spetskompetens inom moderna lakehouse arkitekturer och bygger lösningar som är strategiskt viktiga för våra kunder. Som konsult hos oss behöver du vara intresserad av att arbeta med Databricks och utvecklas vidare inom plattformen.
Knowit är partner till Databricks och vi har ett nära samarbete kring kompetensutveckling, initiativ och kunddialoger. Hos oss arbetar du både i projektleveranser och ute hos kund. Det innebär att du får kombinera långsiktigt tekniskt ansvar i våra egna åtaganden med arbete i komplexa miljöer hos några av Sveriges mest teknikdrivna organisationer.
Din närmaste chef är COO Emil Raue. Emil är en erfaren ledare med lång bakgrund inom data och konsultbranschen. Han får genomgående höga resultat i medarbetarundersökningar och är känd för sitt tydliga och tekniskt förankrade ledarskap.
Om rollen
Som Data Engineer arbetar du med att designa, bygga och vidareutveckla moderna dataplattformar i molnet. Du utvecklar och produktionssätter datapipelines och bidrar till arkitektur och tekniska vägval i uppdrag där Databricks ofta är en central del av lösningen.
Uppdragen varierar mellan olika branscher och organisationer, men gemensamt är att du arbetar nära utvecklare, arkitekter och tekniska beslutsfattare för att bygga skalbara och robusta datalösningar.
Vem är du
Du är tekniskt trygg och tar ansvar för kvaliteten i det du levererar. Du trivs i samarbeten med andra utvecklare och arkitekter och har förmåga att omsätta krav till strukturerade och hållbara implementationer. Du drivs av att fortsätta utvecklas inom moderna dataplattformar.
Vi söker dig som har
Minst fyra års erfarenhet i rollen som Data Engineer
Erfarenhet av att arbeta i molnmiljöer som AWS, Azure eller GCP
Erfarenhet av att bygga och produktionssätta datapipelines med ETL och ELT
Stark kompetens inom SQL samt Python och PySpark
Gärna med erfarenhet av orkestrering, exempelvis Airflow eller liknande verktyg
Vad vi erbjuder
Hos Knowit Solutions Lakehouse får du arbeta i tekniskt utmanande uppdrag där du kan påverka arkitektur och tekniska vägval. Du blir en del av ett nationellt specialistbolag med tydlig teknisk riktning och höga ambitioner inom lakehouse och Databricks.
Vi erbjuder en trygg anställning med konkurrenskraftiga villkor och ett starkt fokus på kompetensutveckling. Du får möjlighet att certifiera dig inom Databricks och fördjupa din kompetens samtidigt som du är med och formar både din egen utveckling och vår satsning inom området.
Det finns också stora möjligheter att engagera sig i presales, hålla föreläsningar och driva seminarier. Vi arbetar aktivt med kunskapsdelning genom interna forum, initiativ och gemensamma kick offer tillsammans med ett mycket kompetent nätverk av kollegor runt om i Sverige. Vi värdesätter även det sociala sammanhanget och arrangerar regelbundet after works och andra aktiviteter.
Vill du vara med och bygga framtidens dataplattformar tillsammans med oss på Knowit är du varmt välkommen att ansöka.
Sista dag att ansöka är 2026-09-08
