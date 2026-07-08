Data Engineer med fokus på DevOps
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-08Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en verksamhet som arbetar för stabilitet och konsumentskydd på finansmarknaden. Här får du vara med och stärka en analysplattform där robusta leveransflöden, spårbarhet och säker drift är avgörande. Rollen kombinerar Data Engineering och DevOps med fokus på plattformsnära arbete i miljöer för dataanalys, datapipelines och analytiska arbetsflöden.
I en reglerad och säkerhetsmedveten miljö blir automation, kvalitetssäkring och tydliga releasekedjor centrala delar av arbetet. Du får därför en viktig roll i att bygga upp arbetssätt och tekniska flöden som fungerar hela vägen från utveckling till produktion.
Du arbetar nära modern plattformsteknik och får påverka hur containerbaserade lösningar paketeras, deployas och förvaltas. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera tekniskt djup med tydlig samhällsnytta i finanssektorn.
ArbetsuppgifterDu bygger och vidareutvecklar CI/CD-flöden för applikationer, datapipelines och plattformsnära komponenter i analysplattformar.
Du arbetar hands-on med Kubernetes, inklusive deployment, konfigurationshantering, secrets-hantering och felsökning.
Du bygger, versionerar och publicerar container images med Docker.
Du driver Git-baserade arbetssätt med PR-validering, quality gates och spårbarhet mellan commit, build, release och deployment.
Du hanterar promotion och deployment mellan flera miljöer, exempelvis TEST, ACC och PROD, med fokus på approvals, konfigurationsskillnader och en spårbar releaseprocess.
Du bidrar i plattformsnära arbete som stöttar dataanalys, datapipelines och analytiska arbetsflöden.
KravGedigen erfarenhet av att bygga och vidareutveckla CI/CD-flöden för applikationer, datapipelines eller plattformsnära komponenter i analysplattformssammanhang
Gedigen praktisk erfarenhet av Kubernetes, inklusive deployment, konfigurationshantering, secrets-hantering och felsökning
Gedigen praktisk erfarenhet av Docker, inklusive byggnation, versionshantering och publicering av container images
Erfarenhet av plattformsnära arbete i miljöer för dataanalys, datapipelines eller analytiska arbetsflöden
Erfarenhet av Git-baserade arbetssätt inklusive PR-validering, quality gates samt spårbarhet mellan commit, build, release och deployment
Erfarenhet av CI/CD-flöden inklusive promotion och deployment mellan flera miljöer, exempelvis TEST, ACC och PROD, med hantering av approvals, konfigurationsskillnader och spårbar releaseprocess
Baskunskap inom Python och SQL
Flytande svenska i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandePraktisk erfarenhet av Azure DevOps
Erfarenhet av Airflow eller annan orkestrering samt arbete med dbt-, Python- eller SQL-baserade dataflöden
Erfarenhet av offentlig sektor, finansiell sektor eller andra säkerhetsklassade miljöer
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8041759-2093316". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9997440