Data Engineer / Data Warehouse-konsult till Quest Consulting
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-07-03
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Uppdragsbeskrivning
Du kommer att ingå i ett sammansvetsat team som tillsammans ansvarar för kundens gemensamma Data Warehouse. Rollen innebär ett nära samarbete med både interna drift- och utvecklingsteam samt externa intressenter. Du kommer att kombinera ett tekniskt djup med ett starkt lösningsfokus för att säkerställa hög datakvalitet och möta verksamhetens krav.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Analys & Dokumentation: Förstå, kartlägga och dokumentera komplexa informationsflöden samt dess beroenden till kringliggande system.
SQL-analys: Använda SQL för att analysera den befintliga lösningen, identifiera samband och föreslå potentiella förbättringsåtgärder.
Incidenthantering: Analysera inkommande incidenter, utföra avancerad felsökning och delta i det löpande incidenthanteringsarbetet.
Kravställning & Koordinering: Agera teknisk kravställare gentemot utvecklingsteamet samt koordinera samarbetet med drift- och utvecklingspartners.
Kvalitetssäkring: Driva test- och releasearbete för att säkerställa stabila leveranser.
Arkitektur & Governance: Agera arkitekt i den befintliga lösningen samt stötta organisationen i governance- och IT-säkerhetsfrågor.
Förbättringsarbete: Identifiera, initiera och driva proaktiva förbättrings- eller avvecklingsinsatser.
Obligatoriska krav
Teknisk kompetens: Mycket goda kunskaper i SQL och SSIS.
Molnerfarenhet: Dokumenterad erfarenhet av Azure Synapse och övriga Azure-molnlösningar.
Datamodellering: God förståelse för informationsmodellering och erfarenhet från ett gemensamt Beslutsstöd (BI) tvärs en hel affärsverksamhet.
Analytisk förmåga: Förmåga att analysera stora informationsmängder, identifiera komplexa samband och omsätta analyser till konkret verksamhetsnytta.
Kvalitetssäkring: God förståelse för och erfarenhet av test, releaseprocesser och kvalitetssäkring.
Arbetssätt: Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat i större, komplexa organisationer med många kontaktytor.
Språk: Du kommunicerar helt obehindrat på engelska, i både tal och skrift.
Meriterande krav
Erfarenhet av tabulärmodeller (Tabular Models) och Power BI.
Erfarenhet av Databricks.
Erfarenhet av agilt utvecklingsarbete och vana av att arbeta i tågstrukturer enligt SAFe.
Övrig info
Startdatum: 2026-08-10
Slutdatum: 2027-03-31
Omfattning: 100% (Heltid)
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2026-07-03Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Landsvägen 57 (visa karta
)
172 64 SUNDBYBERG Arbetsplats
Quest Consulting Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
9990724