Data Engineer / BI Consultant till managementkonsultbolag
Friday Väst AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-25
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Vill du kombinera data, AI och affärsutveckling?
Är du en erfaren Data Engineer eller BI-konsult som drivs av att skapa affärsvärde – inte bara bygga tekniska lösningar? Vill du arbeta nära företagsledningar och hjälpa några av Sveriges största företag att fatta bättre beslut med hjälp av data? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
Vår kund är ett väletablerat managementkonsultbolag med specialistkompetens inom verksamhetsstyrning, lönsamhetsutveckling och beslutsstöd. Nu söker de en Data Engineer som vill vara med och utveckla deras satsning inom Data & AI samt bidra till den fortsatta tillväxten av Stockholmskontoret.
Om rollen
Du kommer att arbeta i gränslandet mellan teknik och affär, där ditt uppdrag är att hjälpa kunder att omvandla komplex data till beslutsunderlag som skapar verkligt affärsvärde.
Rollen handlar inte enbart om att bygga dataplattformar och pipelines. Du kommer även att analysera verksamheters behov, ta fram relevanta KPI och utveckla datamodeller som ger ledningsgrupper bättre beslutsunderlag.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära att:
Utforma datamodeller och moderna datalager i Azure.
Bygga lösningar för analys, rapportering och visualisering i Power BI.
Arbeta med Python, SQL och moderna molnplattformar.
Delta i workshops och kundmöten för att förstå verksamhetens behov.
Ta fram KPI, styrmodeller och lönsamhetsanalyser tillsammans med kunden.
Bidra till utvecklingen av AI-baserade lösningar och hur AI kan skapa affärsvärde.
Samarbeta nära managementkonsulter och tekniska specialister i tvärfunktionella projektteam.
Vi tror att du har:Minst 3–5 års erfarenhet som Data Engineer, BI-konsult eller inom Data & Analytics.
Akademisk examen inom exempelvis Industriell ekonomi, Datavetenskap, Matematik, Teknisk fysik eller motsvarande.
Mycket goda kunskaper i Python och SQL.
Erfarenhet av Azure och moderna dataplattformar.
Erfarenhet av datamodellering, ETL/ELT och Data Warehouse.
Erfarenhet av Power BI eller liknande analysverktyg.
Ett genuint intresse för AI och hur tekniken kan användas för att utveckla verksamheter.
Meriterande är erfarenhet av Microsoft Fabric, Azure DevOps eller Databricks.
Vem är du?
Du trivs i skärningspunkten mellan teknik och verksamhet och motiveras av att förstå affären bakom datan.
Du är van att samarbeta med kunder och känner dig trygg i att diskutera lösningar med både verksamhet och ledning. Samtidigt har du ett stort tekniskt intresse och uppskattar att omsätta komplex data till tydliga beslutsunderlag.
Som person är du:
Affärsmässig och konsultmässig.
Kommunikativ och förtroendeingivande.
Prestigelös och samarbetsorienterad.
Analytisk och lösningsfokuserad.
Självgående med ett starkt eget driv.
Har du dessutom en grundläggande förståelse för ekonomistyrning, controlling eller finansiell rapportering är det ett stort plus.
Därför ska du välja den här möjligheten
Här får du möjlighet att arbeta i ett entreprenöriellt konsultbolag med korta beslutsvägar, stort eget ansvar och en kultur där varje medarbetare har möjlighet att påverka både kundernas utveckling och företagets framtid.
Du erbjuds bland annat:
Uppdrag hos några av Sveriges största företag och koncerner.
Möjlighet att kombinera management consulting, data och AI.
Stor frihet, ansvar och möjlighet att påverka.
Ett kompetent och prestigelöst team med hög kunskapsnivå.
Goda utvecklingsmöjligheter och en tydlig karriärväg.
Möjlighet att vara med och utveckla ett växande Stockholmskontor.
Låter det intressant? Vi ser fram emot att berätta mer om företaget och rollen i nästa steg av processen.
Om anställningen:
Detta är en direktanställning där du kommer att bli direkt anställd av kunden.
Övrig info:Omfattning: Heltid, 100%, direktrekytering
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm city
Rekryteringsansvarig: Hedvig Svärd
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Om Friday:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Friday Öst Jobbnummer
9979476