Data Engineer
2026-02-13
På Arbetsmiljöverket jobbar vi tillsammans för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Därför hjälper vi arbetsgivare att uppfylla de krav som finns och informerar om hur arbetsmiljöarbetet blir en naturlig del av vardagen. Med arbetsmiljölagen som grund tar vi fram regler, inspekterar arbetsplatser och sprider kunskap om arbetsmiljöfrågor. Uppdraget är allvarligt men vår vardag präglas av arbetsglädje och vi är omtänksamma och hjälpsamma kollegor.Ditt nya jobb
IT-enheten på arbetsmiljöverket är i tillväxtfas och består av fyra sektioner och nu är det dags att rekrytera en data engineer till sektionen utveckling. Sektionen består av 11 medarbetare fördelat på i dagsläget två utvecklingsteam.
IT-enhetens mål är att utveckla ett framtidssäkert systemstöd som möter myndighetens växande behov av digitalisering, åtkomst till data, beslutsstöd och avancerade analyser såsom AI. Samtidigt behöver vi fokusera på att hantera teknisk skuld genom att göra systemen lätta att förvalta och vidareutveckla på lång sikt. Vårt mål är att bygga en organisation som klarar av att växa med fler utvecklarteam, stärka vår kompetens inom utveckling och modernisering.
Arbetsmiljöverket har som målsättning att bli mer datadrivet och fatta beslut och utveckla våra arbetssätt utifrån data och analys. För att vi som IT-enhet ska kunna stödja verksamheten i denna resa behöver vi utveckla och modernisera vår data -och analysplattform. Vår befintliga arkitektur är baserad på SQL server, SSIS och SSRS och är helt on-premise. Vi vill nu öppna upp oss för molnlösningar och gå mot en hybrid arkitektur såsom Microsoft Azure Data Factory/Fabrics.
Som Data Engineer spelar du en central roll i att driva denna utveckling från arkitektur, design, utveckling och implementation. Genom att arbeta nära förvaltning, projekt och behovsägare har du förmågan att förstå de tekniska behov och utmaningar som finns för att myndigheten ska kunna bli mer datadriven.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
• Designa och bygga olika lagringslösningar såsom data warehouse, data lakes och data marts.
• Utveckla och optimera ETL-processer för datahantering
• Säkerställa skalbara och effektiva lösningar för dataflöden och bearbetning
• Arbeta med moderna teknologier och molnplattformar
• Ansvara för att utveckla den tekniska plattformen kring datahantering
• Samarbeta nära med informationsarkitekt, dataanalytiker, BI- och systemutvecklare samt andra intressenter för att tillhandahålla rätt data till rätt tidpunkt
• Identifiera och implementera förbättringar för att optimera prestanda och kvalitet i datahanteringen.Bakgrund
Rollen kräver att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom system-, information- eller datavetenskap, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
• Minst 2 års aktuell erfarenhet som Data Engineer
• Erfarenhet av att designa och implementera datalager och dataflöden
• Erfarenhet av programmering, med särskild betoning på Python
• Minst 2 års erfarenhet av arbete med databaser och SQL
• God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av lösningsarkitektur för dataplattformar
• Erfarenhet av .NET och C#
• Erfarenhet av molnplattformar, med särskild betoning på Microsoft Azure Data Factory/Fabrics
• Kunskap om containerteknik som Docker och Kubernetes
• Erfarenhet av Azure DevOps
• Erfarenhet av Maskininlärning
För att lyckas i rollen behöver du ha en god problemlösningsförmåga och vilja driva utveckling och modernisering. Vidare ser vi att du är resultatorienterad, samarbetar bra och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Du är serviceinriktad och lyhörd för verksamhetens behov samt bidrar till en långsiktig utveckling i linje med sektionens och enhetens uppdrag. Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga kompetenser.
En anställning hos oss kan innebära att befattningen placeras i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med eller utan registerkontroll kan därför komma att göras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning genomförs enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Vad vi erbjuder dig
Arbetsmiljöverket är en trygg arbetsgivare och en myndighet som hela tiden förändras med samhället vi verkar i. Vi är stolta över att få använda vår kunskap och vårt förtroende i vårt viktiga samhällsuppdrag. Tillsammans skapar vi en inkluderande kultur, som rymmer hjärta, mod och hjärna. Hos oss blir hela du en viktig del i något större.
Anställningen är en tillsvidareanställning, på heltid och är för närvarande placerad på vårt kontor i Solna. Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning på sex månader.
Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha en hållbar arbetsmiljö och en balans mellan jobb och fritid. Därför tillämpar förtroendearbetstid för chefer och ger möjlighet till distansarbete där verksamheten så tillåter.
Om oss och våra förmåner och villkor
Så rekryterar vi
Vi använder kompetensbaserad rekrytering, både för att kvalitetssäkra rekryteringen och för att motverka diskriminering. Vi ber dig därför att endast bifoga ett CV, och svara på några frågor istället för ett personligt brev när du registrerar din ansökan. Eftersom vi arbetar kompetensbaserat använder vi oss också av arbetspsykologiska tester i den här rekryteringen. Intervjuer sker i slutet av vecka 13.
Vi tycker att det är viktigt att även du får göra din bedömning av oss. Därför välkomnar vi frågor före såväl som under rekryteringsprocessen. Fackliga kontaktpersoner är Adam Jansson för Saco, Eva Parissay för ST samt Jenny Bengtsson för Seko. Samtliga nås via Arbetsmiljöverkets växel: 010-730 90 00.
Vill du jobba tillsammans med oss för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet?
Välkommen med din ansökan senast den 4 mars 2026!
