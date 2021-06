Data Engineer - Fortnox AB - Datajobb i Växjö

Fortnox AB / Datajobb / Växjö2021-06-30Vi är möjliggöraren.Fortnox är en företagsplattform som knyter samman människor, företag och organisationer. Vår passion är att hjälpa företag starta, växa och utvecklas. Hos oss är smarta tekniska lösningar, specialistkunskap, och ett nära samarbete med hundratals externa parter en del av vardagen. Med produkter inom bland annat redovisning, fakturering, finansiering, medarbetare och en rad andra tjänster, hjälper vi företag att vara framgångsrika. Vår övertygelse är att framgångsrika företag formar välmående samhällen.Nu behöver vi dina kunskaper och ditt engagemang!2021-06-30I vår satsning inom BI/Analytics behöver vi stärka upp med två Data Engineers som kan bistå med kunskap och erfarenheter på en ny resa inom Fortnox. Detta är en unik möjlighet att använda din passion för att utveckla, påverka och förändra en av de mest centrala verksamhetsområdena på Fortnox.Vi är i början av vår resa att skapa ett centralt datalager som kommer samla information från över hundra olika datakällor. Du får möjligheten att vara med från starten av resan som t.ex. innefattar beslut om vilken/vilka plattformar vi kommer använda. I detta arbetet lägger vi stor vikt vid informationssäkerhet, vilket vi tror att du ser som en naturlig del i arbetet.Vad kommer du att arbeta med?Skapa och vidareutveckla ett centralt datalager med tillhörande dataflödenKvalitetssäkra data som kommer till systemet via tex Kafka-events eller andra flödenBidra till att säkerhetsklassificera vår dataSprida kunskap om vårt datalager till andra utvecklareSkapa lösningar för att kunna leverera data till stakeholders i organisationenLöpande analysarbete för att verifiera att data är korrekt från datakällornaDelta i förstudier för att säkerställa att teamet levererar det som efterfrågasTillsammans med dina kollegor kommer att arbeta i en modern teknikstack. Vi använder mestadels Java i backend, men även tex Python. Våra mikrotjänster driftsätts i Kubernetes och använder PostgreSQL som databasmotor.Om digFör att lyckas i den här rollen tror vi att du har en stor passion för programmering, data och bred erfarenhet av systemutveckling. Det är meriterande om du arbetat med Java, Python, Kubernetes eller liknande roller där data varit centralt, tex DBA. Vi ser också att du har en analytisk förmåga och erfarenhet av hur data hanteras och visualiseras (i ex. QlikSense) samt av data-warehouse/data-lakes.Då du kommer att arbeta tillsammans med andra i ett agilt team, men även som en del av hela Fortnox, så krävs en förmåga att kommunicera väl med olika människor. Du kommer exempelvis samarbeta med många olika stakeholders för att kunna ta beslut utifrån verksamhetens behov. Vi tror även att du har vilja att lära nytt och att sprida din egen kunskap vidare till dina kollegor.Vi värderar personliga egenskaper högt, och för att passa in i rollen ser vi att du har:Samarbetsförmåga. Vi sätter teamets prestation framför individensFörmåga att se helheten i det vi arbetar med, både tekniskt, arkitekturellt och ur kundens synvinkelNyfikenhet, motivation och en vilja att ta dig an utmaningar och lösa problemDrivkraft - vi vill att du själv tar för dig och bidrar till den bästa lösningen för våra behovOm FortnoxVi är ett snabbväxande tillväxtbolag, noterat på NGM Nordic SME. Det som präglar vår vardag är en positiv framtidstro, stark gemenskap, en skön entreprenörsanda och korta beslutsvägar. Perfekt för dig som har ett driv och hela tiden ser förbättringspotentialer - och vill genomföra dem. Vår strävan att vara Småföretagarens bästa vän är en ständig ledstjärna, liksom våra värderingar som handlar om enkelhet, innovation och pålitlighet.Det är så vi är mot varandra. Och vår omvärld.Bra att vetaTillträde: Snarast eller enligt överenskommelseArbetstid: HeltidArbetsort: Växjö/Malmö/LinköpingSista ansökningsdatum: Urval och intervjuer sker löpande.Vi undanber oss kontakt av rekryteringsfirmor.För frågor om tjänsten, kontakta Henrik Edegård, henrik.edegard@fortnox.se Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-31Fortnox AB5839046