Data Engineer
Hirely AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-07-29
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Vill du vara med och forma framtidens hållbara logistik?
Som erfaren Data engineer inom Green Cargo får du en nyckelroll i att säkerställa effektiva och innovativa lösningar som håller Sveriges godstransporter rullande. Här får du möjlighet att kombinera teknik, samarbete och strategiskt tänkande i en verksamhet som gör skillnad.
Om rollen
Du kommer vara en viktig del av vårt agila team som utvecklar och förvaltar Green Cargos analyticsplattform som baseras på primärt Microsoft Azure teknologi. Analytics teamet är spindeln i nätet när det kommer till datainsamling och datahantering. Ditt uppdrag kommer att innebära samarbeten med andra utvecklingsteam samt verksamhetsfunktioner för att förstå behovet.
Vi erbjuder
Arbeta i en innovativ och transformativ IT-miljö med modern teknik
Vara del av ett agilt team med stark kompetens inom analytics
Delta i internationella projekt med fokus på datadrivna lösningar
Flexibla arbetsformer och goda möjligheter till kompetensutveckling
Samarbete med engagerade kollegor som vill göra skillnad
BI-utveckling i modern molnmiljö (Azure)
Datamodellering och databasutveckling
Kravanalys av komplexa dataflöden
Utveckling och vidareförädling av dataprodukter
Vi söker dig som
3-5 års erfarenhet av Data Engineering och/eller BI-utveckling
Erfarenhet av Datamodellering (t ex Kimball eller liknande)
Erfarenhet av att jobba med Databricks
Erfarenhet av SQL
Har en eftergymnasial utbildning inom Systemvetenskap eller liknande
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska då arbetsuppgifter kräver det
Meriterande
Erfarenhet av agila arbetssätt.
Erfarenhet av att arbeta med Microsoft molnplattform eller Google Cloud Plattform
Erfarenhet av dataintegrationer
Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse och tjänsten är placerad vid vårt huvudkontor i Stockholm.
Som anställd på Green Cargo erbjuds du bland annat:
Friskvård kr 3000 kr/år
Benify förmånsportal
Frivillig gruppförsäkring via Skandia för dig och din familj
Ersättning för Läkarvård inom högkostnadsskyddet
Föräldralöneutfyllnad (10%)
På Green Cargo får du möjlighet att bidra och utveckla hållbar järnvägslogistik och samtidigt förbättra kundupplevelsen. Du blir en del av ett miljömedvetet företag som stöttar svenskt näringsliv och industri. Som Data Engineer erbjuds du en bred roll med stort utrymme att påverka och tänka nytt. Vi satsar på din utveckling och erbjuder goda möjligheter till både kompetens- och karriärutveckling i en organisation där trivsel och stolthet står i fokus.
Rekryteringsprocessen
Slutkandidater genomgår en bakgrundskontroll. Vi är en drog- och alkoholfri arbetsplats där slumpmässiga kontroller förekommer. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Mångfald och inkludering
Green Cargos medarbetare är nyckeln till att vi ska kunna nå bolagets vision om järnvägslogistik i världsklass och det är medarbetarnas kompetens och ambition som driver bolagets framgång. Vi ser att olikheter bland våra medarbetare stärker vår konkurrenskraft och bidrar till vår affär och vår utveckling. Vi vill därför ha en arbetsplats präglad av mångfald och välkomnar sökanden med olika typer av kompetenser, personligheter, bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Green Cargo Jobbnummer
10014646