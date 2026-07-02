Data Engineer
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-02
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en nyckelroll i en större organisation där data warehouse-lösningen är central för gemensamt beslutsstöd över flera delar av verksamheten. Här får du arbeta i en miljö med många beroenden, stora informationsmängder och flera intressenter, där kvalitet, stabilitet och tydliga informationsflöden är avgörande.
Rollen passar dig som trivs nära både förvaltning och utveckling. Du arbetar tillsammans med team, drift och utvecklingspartner för att säkerställa att lösningen fungerar väl i vardagen, samtidigt som du driver förbättringar framåt. Du får också ett viktigt ansvar i frågor som rör arkitektur, governance och IT-säkerhet, vilket gör rollen både bred och tekniskt intressant.
Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera djup teknisk förståelse med verklig påverkan i en komplex datamiljö.
ArbetsuppgifterDu sätter dig in i och dokumenterar informationsflöden samt deras beroenden till omgivande system.
Du använder SQL för att förstå befintlig lösning, analysera samband och identifiera förbättringsmöjligheter.
Du analyserar incidenter, felsöker och bidrar till stabil drift i nära samarbete med berörda team.
Du koordinerar arbetet med drift och utvecklingspartner för att skapa en välfungerande helhet.
Du fungerar som teknisk kravställare mot utvecklingsteamet och hjälper till att omsätta behov till konkreta lösningar.
Du deltar i test, releasearbete och kvalitetssäkring för att säkerställa en robust leverans.
Du stöttar i arkitekturfrågor inom den befintliga lösningen samt i frågor kopplade till governance och IT-säkerhet.
Du identifierar, prioriterar och driver förbättringar samt insatser för avveckling där det behövs.
KravGod kunskap i SQL och SSIS.
God förståelse för informationsmodellering.
Erfarenhet av Azure Synapse och övriga Azure molnlösningar.
Erfarenhet från ett gemensamt beslutsstöd tvärs affär.
Förmåga att analysera stora informationsmängder, identifiera samband och omsätta analyser till verksamhetsnytta.
God förståelse för test, release och kvalitetssäkring.
Erfarenhet av att arbeta i större och komplexa organisationer med många intressenter.
Du arbetar självständigt och strukturerat.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av tabulärmodeller och Power BI.
Erfarenhet av Databricks.
Erfarenhet av agil utveckling och arbete i tågstrukturer enligt SaFe.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8011470-2083315". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9990224