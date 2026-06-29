Data Engineer
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kommer in i en verksamhet med höga krav på analys, uppföljning och tydlig rapportering, där data behöver bli mer tillgänglig, strukturerad och användbar. Här får du arbeta med hela kedjan från datainsamling till visualisering och bidra till att skapa bättre beslutsunderlag för verksamheten.
Rollen passar dig som gillar att kombinera teknik, struktur och användarperspektiv. Du blir en nyckelperson i utvecklingen av en lösning som ska vara hållbar, flexibel och enkel att använda, med fokus på både datamodell och användarupplevelse. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka hur data omvandlas till konkreta insikter i en komplex och verksamhetsnära miljö.
ArbetsuppgifterDu hämtar data från inrapporteringssystem och säkerställer att den kan användas vidare på ett strukturerat sätt.
Du utformar och vidareutvecklar en hållbar och flexibel datamodell som stödjer analys och uppföljning.
Du tar fram dashboards och rapporter som gör data lätt att förstå och använda i det dagliga arbetet.
Du arbetar nära verksamheten för att förstå behov, testa olika lösningar och omsätta dem i praktiska visualiseringar.
Du driver arbetet iterativt och bidrar till att förbättra både funktion, användbarhet och tydlighet i lösningen.
Du är med och etablerar en robust och generisk lösning som kan användas brett över tid.
KravDu har erfarenhet av att arbeta med hela flödet från datahämtning och strukturering till analys och visualisering.
Du har god förmåga att bygga datamodeller som är hållbara, flexibla och anpassade för uppföljning och rapportering.
Du har erfarenhet av att ta fram användarvänliga dashboards och rapporter med tydligt fokus på användarupplevelse.
Du är van att samarbeta nära verksamheten och att arbeta iterativt med att testa och förbättra lösningar.
Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7984961-2075103". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9983109