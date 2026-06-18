Data Engineer
Avaron AB / Elektronikjobb / Solna Visa alla elektronikjobb i Solna
2026-06-18
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett team som arbetar med en Recommendation Engine för att skapa mer personliga och relevanta kundnära tjänster. Här får du vara med och bygga lösningar där data, maskininlärning och affärsbehov möts i praktiken. Rollen passar dig som gillar att arbeta nära både teknik och verksamhet, och som vill se tydlig effekt av det du bygger.
Du blir en viktig del av arbetet med att utveckla och förvalta data pipelines som använder ML-modeller, samtidigt som du bidrar till att stärka och förbättra en molnplattform med fokus på stabilitet, kvalitet och effektiv utveckling. Du arbetar i en miljö där samarbete, nyfikenhet och ansvarstagande värderas högt, och där du får vara med och omvandla behov från verksamheten till hållbara tekniska lösningar. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera modern dataplattformsutveckling med konkret affärsnytta i en retailkontext.
ArbetsuppgifterDu bygger, underhåller och vidareutvecklar data pipelines för lösningar som använder maskininlärningsmodeller.
Du arbetar med ETL-flöden och datatransformation för att hantera stora datamängder på ett strukturerat och skalbart sätt.
Du förbättrar och förvaltar cloud-plattformen för att skapa stabilitet och goda förutsättningar för effektiv utveckling.
Du produktionssätter och vidareutvecklar skalbara lösningar kopplade till ML-modeller.
Du samarbetar nära verksamheten för att översätta affärsbehov till tekniska lösningar och planera samt genomföra implementation.
Du arbetar i agila team med ett DevOps-tänk och bidrar till ett arbetssätt där utveckling, kvalitet och drift hänger ihop.
KravErfarenhet av att bearbeta och transformera stora mängder data i SQL/DBT.
Erfarenhet av att arbeta i Google Cloud Platform.
Stor programmeringsvana i Python.
Erfarenhet av att arbeta med ETL-flöden och data pipelines som nyttjar maskininlärningsmodeller.
Erfarenhet av att produktionssätta och bygga skalbara lösningar för ML-modeller.
Erfarenhet av datahantering och dataanalys.
Vana att samarbeta med verksamhet och affärsansvariga.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.
MeriterandeSoftware engineering-erfarenhet.
Intresse för eller erfarenhet av marknadsföring och CRM inom retail.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7933826-2058964". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Solna station (visa karta
)
169 68 SOLNA Jobbnummer
9969341