Data Engineer
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en central roll i en Data & Analytics-miljö där stora och komplexa datamängder behöver bli tillgängliga, tillförlitliga och användbara för analys och beslutsstöd. Här får du arbeta nära både teknik och verksamhet för att skapa robusta, skalbara och högkvalitativa dataflöden som gör verklig skillnad i ett datadrivet arbetssätt.
Uppdraget passar dig som gillar att kombinera tekniskt djup med helhetsperspektiv. Du arbetar med moderna plattformar och verktyg där välfungerande pipelines, genomtänkt datamodellering och god struktur i kod och dokumentation är avgörande. Du samarbetar tätt med utvecklingsteam, källsystemägare samt data- och informationsarkitekter, och du får ett stort eget ansvar i hur lösningarna formas och förbättras över tid.
Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill påverka dataarkitektur och arbetssätt i en miljö där kvalitet, skalbarhet och tillgänglighet står i centrum.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och underhåller pipelines för insamling, lagring och bearbetning av data.
Du säkerställer prestanda, datakvalitet och tillgänglighet så att analytiker och verksamhet kan arbeta effektivt med data.
Du arbetar med datamodellering och transformation för rapportering och vidare analys.
Du driver best practices inom kodstruktur, datamodellering och dokumentation.
Du samarbetar nära verksamheten, andra utvecklingsteam, källsystemägare samt data- och informationsarkitekter.
Du bidrar till en professionell och hållbar dataarkitektur och tar ansvar för att lösningarna fungerar både här och nu och över tid.
KravMycket god erfarenhet av Jinja SQL/DBT
Erfarenhet av GCP, inklusive BigQuery och Cloud Functions
Erfarenhet av Python
Solid förståelse för data warehousing och datamodellering, till exempel Kimball
Erfarenhet av GitHub CI/CD
Erfarenhet av Terraform
Flytande engelska i tal och skrift
MeriterandeFlytande svenska i tal och skrift
Erfarenhet av Kafka eller liknande event-streamingplattformar
Erfarenhet av GCP, inklusive Dataflow, Cloud Run services, Cloud Run jobs och Cloud Build
Erfarenhet av Google Looker och eller förståelse för semantisk modellering
Erfarenhet av AI-assisterad utveckling, exempelvis med Copilot eller Claude
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
