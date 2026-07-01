Data Engineer - Bygg framtidens dataplattformar
EdZa AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-07-01
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På uppdrag av vår kund söker vi nu en Data Engineer som vill vara med och bygga framtidens dataplattformar hos några av Sveriges mest spännande företag och organisationer. Här får du möjlighet att arbeta med moderna teknologier inom Microsofts dataekosystem och bidra till lösningar som skapar affärsvärde, stärker verksamheter och förbättrar människors vardag.
Om verksamheten Vår kund erbjuder en miljö där teknik, innovation och kompetensutveckling står i centrum. Här arbetar erfarna specialister tillsammans för att lösa komplexa utmaningar och skapa långsiktigt värde genom moderna data- och analyslösningar.
Kulturen präglas av kunskapsdelning, samarbete och ett starkt fokus på personlig utveckling. Du får möjlighet att arbeta med moderna teknologier, utveckla din kompetens och bidra till projekt som gör verklig skillnad för verksamheter och användare.
Ditt framtida team Du blir en del av ett team med hög teknisk kompetens inom data engineering, analytics och dataplattformar. Teamet arbetar nära både tekniska och verksamhetsnära intressenter för att designa och implementera skalbara lösningar som möter dagens och morgondagens behov.
Arbetet sker i nära samarbete med andra specialister där erfarenhetsutbyte, problemlösning och kontinuerligt lärande är en naturlig del av vardagen.
Om rollen Som Data Engineer kommer du att ha en central roll i utvecklingen av moderna dataplattformar och dataflöden. Du arbetar med att designa, bygga och optimera lösningar som möjliggör effektiv hantering, bearbetning och analys av stora datamängder.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla och vidareutveckla moderna dataplattformar i molnbaserade miljöer.
Bygga och optimera data pipelines för insamling, transformation och lagring av data.
Delta i migrering och modernisering av befintliga datalösningar.
Implementera datamodeller och arkitekturprinciper för skalbara lösningar.
Säkerställa datakvalitet, prestanda och långsiktig förvaltning.
Samarbeta med utvecklare, analytiker, arkitekter och verksamhetsrepresentanter för att skapa affärsvärde genom data.
Bidra till teknisk utveckling och kunskapsdelning inom teamet.
Din profil Vi söker dig som har ett starkt intresse för data, teknik och problemlösning och som trivs med att arbeta i komplexa tekniska miljöer.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Flera års erfarenhet som Data Engineer eller i en liknande roll.
Mycket goda kunskaper i SQL.
Erfarenhet av moderna dataplattformar och molnbaserade datalösningar.
Erfarenhet av Microsoft Fabric, Azure Synapse eller Azure Databricks.
Erfarenhet av notebooks och data pipelines.
Erfarenhet av datamodellering och arkitektur för analys- och dataplattformar.
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Power BI och semantiska modeller.
Python.
DevOps, Git och CI/CD-processer.
Data Warehouse-lösningar.
Kimball-modellering.
AI-, Machine Learning- eller Data Science-relaterade initiativ.
Som person är du analytisk, nyfiken och lösningsorienterad. Du trivs i samarbeten, tar ansvar för ditt arbete och drivs av att skapa hållbara och värdeskapande lösningar.
Välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig och berätta mer om möjligheten att bli en del av en organisation där teknik, kompetensutveckling och innovation står i centrum.
Rekryteringen genomförs av Ed Group. Har du frågor kring rollen eller processen är du varmt välkommen att kontakta tyra.nguyen@edzagroup.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7922968-2079728". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EdZa AB
(org.nr 559328-6411), https://edzagroup.teamtailor.com
Sveavägen 49 (visa karta
)
113 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Ed:Za Jobbnummer
9986761