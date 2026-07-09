Data Analyst - Dora
Quest Consulting Sverige AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-07-09
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Uppdragsbeskrivning
Vi söker efter en Data Analyst med inriktning mot DORA. Rollen är upplagd som ett hybriduppdrag där fysisk närvaro på plats krävs två till tre dagar per vecka. En viktig del av rollen är att samverka med intressenter för att förstå datakrav och ge stöd i datarelaterade frågor. Arbetet omfattar också att följa dataflöden för att säkerställa transparens och ansvarsskyldighet samt att ansvara för datahanteringsprocesser som rör datainmatning, lagring och hämtning av information i registret över tredjeparts-IKT-avtal och DORA regulatoriska spårbarhetsmatris.
I uppdraget ingår även att kartlägga vilken data som behövs för registret, exempelvis vilka enheter som använder IKT-tjänster och hur IKT-applikationer kopplas till affärsprodukter och tjänster. Rollen innebär dessutom att löpande följa upp och förbättra datans kvalitet, korrekthet och fullständighet samt att dokumentera och föreslå arbetssätt, rutiner och standarder för datastyrning. Uppdraget omfattar därmed arbete med data kopplad till register över tredjeparts-IKT-avtal samt DORA regulatoriska spårbarhetsmatris.
Obligatoriska kvalifikationer
Power BI-erfarenhet på god nivå, med arbete som omfattar anslutning av omfattande datamängder, bearbetning och modellering via Power Query och Power Pivot, relationsskapande samt framtagning av interaktiva rapporter för publicering på interna Power BI-rapportservrar och användning i ledningsrapportering.
Förmåga att strukturera och rangordna arbetsuppgifter samt planera tiden på ett sätt som gör det möjligt att hålla deadlines.
Tidigare arbete med att inhämta information och registrera den i DORA Register of Information, RoI.
Kunskap inom datasäkerhet och regelefterlevnad, där bland annat datakryptering och åtkomstkontroll ingår.
Kännedom om RoI tekniska genomförandestandard, ITS, samt praktisk erfarenhet av att arbeta utifrån den.
Mycket god förmåga att använda Microsoft Excel för analys och rapportering av data, exempelvis genom formler, funktioner för dataanalys och Power Query.
Språkkunskaper i engelska.
Det anses som meriterande om du har mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga i kontakten med intressenter. Vidare är det en fördel om du har förmåga att analysera datarelaterade problem och ta fram effektiva lösningar. Stor noggrannhet i arbetet med att säkerställa datakvalitet och exakthet ses också som meriterande.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2026-07-09Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Stockholm (visa karta
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172 65 STOCKHOLM Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
9997694