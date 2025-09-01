Dansresidens vid Vara Konserthus
Vi söker en grupp verksamma inom dansområdet som vill skapa en ny dansföreställning eller utveckla en redan befintlig föreställningsidé.
Målgruppen för föreställningen ska vara barn och unga i åldrarna 10-12 år. Vi erbjuder vår scen för möjlighet till rep, och produktionsmedel, samt möjligheten att spela den färdiga föreställningen för skolpublik. Välkommen med din ansökan!
Ansökningsperiod: 1 sept - 1 okt 2025
Datum för produktionsresidenset: Repetitionsperiod v. 34-35, 2026.
Följt av sex skolföreställningar under v. 36, 2026.
Plats: Vara Konserthus, Vara
Scen: Sparbanken Blackbox (https://varakonserthus-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vkh-extern_varakonserthus_onmicrosoft_com/Evx8DeQIXf1OoCJIzXQojO8BVGzbAvMFwNYOhaX2kbqywA).
Vad innebär residenset?
Residenset innebär att skapa eller utveckla en befintlig scenkonstproduktion. Målgruppen är barn i mellanstadieåldern. Residenset utmynnar i en föreställning med premiär på Vara Konserthus september 2026. Det är att föredra att föreställningen görs som en samproduktion där ni har tillgång till en annan lokal för repetition och/eller ytterligare finansiering av projektet.
Produktionsresidenset görs inom ramen för Vara Konserthus residensverksamhet som är ett uppdrag från Västra Götalandsregion.
Vad erbjuder Vara Konserthus?
- 250 000 kr produktionsmedel för framtagande av produktionen.
Produktionsmedel är avsedda för att bekosta relevanta funktioner för framtagandet av föreställningen så som ex. ljus- och ljudtekniker, producent samt koreograf.
- Tillgång till konserthusets scenlokal Sparbanken Blackbox under 2 veckors repetition (v. 34 och 35, 2026).
- Produktionsresidenset i blackboxen sker med överenskommen teknisk specifikation. Det kan exempelvis inkludera enkelt ljud och ljus, eventuell dansmatta/riggning som bestäms vid planeringsmöte inför beslut om residens.
- Repetition i Vara Konserthus lokal Studion eller motsvarande lokal våren 2026 innan själva produktionsresidenset är även en möjlighet.
- Under vecka 36 genomförs sex skolföreställningar på Vara Konserthus. Gaget för föreställningarna ingår i ovan nämnda produktionsbudget.
- Vara Konserthus bokar och bekostar boende för max 5 personer i Vara under residenstiden och under eventuell repperiod i Studion.
- Löpande kontakt med ansvarig producent och tekniker under residenstiden.
Vem kan söka?
Du eller ni som söker ska vara professionellt verksamma inom dansstområdet med utbildning inom området. Förutsättningarna är även att ni ska vara skrivna i Sverige och ha F-skatt. Vi ser gärna att ni ämnar turnera föreställningen i Västra Götalandsregionen eller övriga Sverige, samt att det tidigt i planeringen tas hänsyn till turnéanpassning av föreställningen. Vi ser gärna att tekniker (operativ samt samordnande) samt producent finns bland funktionerna i teamet.
Vad skall ansökan innehålla?
- En kortare presentation där du i skrift och bild beskriver din idé. Bilderna kan vara inspirationsbilder som ger en känsla för inriktningen på det konstnärliga innehållet.
- Utkast på produktionsplanering
- Teknisk specifikation - beskrivning av rummet och önskat tekniskt behov
- Presentation av samtliga i teamet
- Tidigare produktioner. Gärna dokumentation i form av rörlig bild exempelvis länk till trailers, inspelade föreställningar etc.
- En enkel budget för produktionen, där även eventuell annan finansiering framgår.
Hur går urvalsprocessen till?
Urvalet görs av konserthusets produktionsgrupp, bestående av produktionschef och producenter. Ansökan kommer först att läsas enskilt och sedan behandlas i samtal med produktionsgruppen. I samband med ansökningsperioden kommer även intervjuer att göras.
Svar om residensplats meddelas oktober 2025.
Har du frågor?
Kontakta Ida Jarlgren, producent Vara Konserthus
mailto:ida.jarlgren@varakonserthus.se
Välkommen med din ansökan!
Om Vara Konserthus
Vara Konserthus är en levande mötesplats som varje år presenterar nästan 200 konserter och föreställningar för 70 000 besökare. Här upplever du allt från symfonier och jazz till stand-up och teater. Vi är övertygade om att kultur gör Vara med omnejd till en ännu trevligare plats att besöka, leva och verka i.
Med uppdrag från Vara kommun ser vi till att alla, oavsett ålder, har tillgång till kulturella upplevelser. Vi samarbetar med lokala kulturaktörer, skolor och föreningar för att stärka kulturens roll i regionen.
Från Västra Götalandsregionen har vi uppdraget att bli en nod för konstnärlig utveckling, med fokus på musik, dans och kultur för barn och unga. Vi utvecklar storbandsmusiken genom https://www.bohuslanbigband.com/
och ungdomsstorbandet https://www.bohuslanbigband.com/next-generation-big-band/,
och samarbetar med residensartister för att stärka vår position som en viktig scen och mötesplats.
Utöver konserter arrangerar vi årligen närmare 200 konferenser och event med över 10 000 besökare. Vår nyaste scen, https://www.varakonserthus.se/scener-och-salar/sparbanken-blackbox/,
invigdes 2019 och erbjuder teknisk utrustning och flexibilitet för både traditionell scenkonst och nya konstformer som nycirkus.
Läs mer om Vara Konserthus på https://www.varakonserthus.se/ Ersättning
