Danspedagog (vikariat)
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2026-06-11
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Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Om arbetsplatsen – det här är vi!
Kulturskolan i Fagersta är en del av Välfärd och service-förvaltningen i Fagersta kommun. Vi erbjuder en kreativ och inkluderande miljö där barn och unga mellan 5–25 år får möjlighet att utveckla sina intressen inom musik, dans, bild och konst. Vår verksamhet består av 9 engagerade kulturskolelärare och vi arrangerar årligen uppskattade evenemang så som Kulturskolans dag och Julkonsert.
Ditt uppdrag
Du undervisar dansgrupper för barn och unga i åldrarna 5-19 år. Grupperna är åldersindelade och undervisningen anpassas efter elevernas erfarenhet och utveckling. Undervisningen sker huvudsakligen på eftermiddag och kväll i Fagerstahallen, i Kulturskolans danssal men även i olika gymnastiksalar. Det kan även bli aktuellt med undervisning av gymnasieelever i deras kurs Individuellt val (Dansgestaltning) och även dans och rörelseundervisning i Anpassad grundskola . Du planerar och leder lektionerna utifrån gruppens behov och arbetar med elevernas utveckling både i undervisningen och inför scenframträdanden, bland annat vid våra större arrangemang vid jul och nationaldagsfirande.
Just nu har vi sammanlagt ca 110 danselever i 12 stycken dansgrupper.
Danspedagogen undervisar i barndans, barnbalett, nybörjarbalett och dansmix. Danspedagogen har just nu även undervisning med gymnasiet på individuella valet i kursen dansgestaltning 1, samt dans och rörelse med anpassad grundskola.
Tjänsten är ett vikariat under läsåret 2026/2027 och 2027/2028. Ferietjänst. Helger kan bli aktuella för undervisning. Tjänstgöringsgraden kan variera mellan 50-80 procent beroende vad sökande har för önskemål.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Dina kvalifikationer och meriter
Krav är utbildning inom dans. Du behöver ha dokumenterad kompetens att undervisa inom dans-ämnet.
Krav är b-körkort och tillgång till bil då undervisning även sker ute på skolor.
Ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister är ett krav.
Meriterande om du har arbetat som kulturskolepedagog/lärare tidigare inom dans.
Dessa egenskaper ser vi att du har:
Initiativtagande
Självgående
Pedagogisk insikt
Flexibel
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fagersta Kommun
(org.nr 212000-2106), https://fagersta.se
Bangårdsgatan 1 (visa karta
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737 40 FAGERSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärd och serviceförvaltningen, Kultur och turism, Kulturskola Kontakt
Kulturchef
Cecilia Välijeesiö cecilia.valijeesio@fagersta.se 0223-44249 Jobbnummer
9958655