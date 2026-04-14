Danspedagog till Kulturskolan
2026-04-14
Välkommen till oss på Kulturskolan! Här erbjuder vi kurser inom musik, bild, teater, dans och foto. Undervisningen sker både enskilt och i grupp där eleverna får skapa tillsammans med andra. Här kan du som pedagog vara med att bidra till elevers fritidsintresse eller början på en livslång passion! Du kan läsa mer om Kulturskolan här: Kulturskola | Karlstad kommun
På Kulturskolan i Karlstad arbetar vi för att i dansundervisningen utveckla elevernas rörelsespråk och att de får danstekniska färdigheter. Vi skapar tillsammans en gemenskap utan tävlan och strävar mot att låta alla uppleva rörelseglädje.
Vi söker nu danspedagog till ett vikariat på deltid under läsåret 2026/2027. Dina arbetsuppgifter
Som danspedagog kommer du att undervisa elever i dans, inriktning barndans och dansmix 1-2 kvällar i veckan. Du kommer även att tillsammans med ytterligare en danslärare möta alla årskurs 2 elever i Karlstads kommun i vår skolförlagda verksamhet "Möt Kulturskolan". Denna verksamhet är schemalagd till fredagar. kl 8.30-13.00
Du kommer ingå i arbetslag Dans och samarbeta såväl inom arbetslaget som med andra ämneslärare. Varje år anordnas även utåtriktade aktiviteter för att visa upp kulturskolans verksamheter, vilket du kommer vara engagerad i. Tjänsten är en timanställning motsvarande 25%.
Tjänsten kan eventuellt utökas med ytterligare timmar om erforderliga beslut tas. Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarexamen med inriktning mot dans eller som är utbildad danspedagog. Meriterande om du har tidigare erfarenhet från pedagogisk verksamhet. Som person har du god samarbetsförmåga med såväl kollegor som elever och du har ett flexibelt förhållningssätt. Vi vill också att du har ett helhetstänk som innefattar Kulturskolans kulturella roll i kommunen och i samverkan med andra kulturinstitutioner. Det är viktigt att du är självgående, kreativ och tar egna initiativ samt har en positiv inställning till ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kulturskolan Kontakt
Kulturskolechef
Helene Vendel helene.vendel@karlstad.se 0545401355
