Danspedagog för dans i skolan, vikariat
2026-02-27
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att främja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. Vi är en politiskt styrd serviceorganisation där invånarna är våra uppdragsgivare. Tillsammans hittar vi nya idéer och lösningar som bidrar till invånarnas livskvalitet, hållbarhet, hälsa, integration och minskat utanförskap.
Förvaltningen består av fem verksamhetsområden:
• Kulturskola, ungdomskultur, öppen ungdomsverksamhet och fritidsverksamhet
• Fritid, idrott, sport, simhall, ishall och föreningsverksamhet
• Scenkonst, film, teater, konst, musik, museum, bibliotek, kulturarv, finskt förvaltningsområde och minoritetsarbete
Sigtuna kulturskola är en kreativ mötesplats i kommunen och har cirka 30 lärare inom musik, dans, drama/teater och bild och form, som undervisar barn och unga i åldrarna 0 - 21 år. Utöver ordinarie ämnesundervisning genomför vi mycket utåtriktad verksamhet och öppen verksamhet samt samverkar med skolor genom bland annat kompanjonlärarskap, kulturpool och kulturklasser. Vi använder plattformen StudyAlong.
Vi vill vara en viktig plats för barn och unga och möta dem på deras villkor. Genom kulturskolan vill vi skapa goda förutsättningar för gemenskap, självkänsla och utveckling, och vi arbetar aktivt för att fortsätta vara relevant och aktuell i ett föränderligt samhälle. Kulturskolan är en del av kultur- och fritidsförvaltningen.
Vill du inspirera barn och unga att uttrycka sig genom dans? Vi söker nu en danspedagog till kulturskolan.
Deltid 20%, undervisningen sker på onsdagar
* Undervisa dans i skolan för årskurs 1, 2 och 3 i halvklass
* Samarbeta med elevernas lärare vid behov
Undervisningen sker dels i Märsta och i Skepptuna. Då Skepptuna skola ligger på landsbygden behöver du har körkort och tillgång till bil.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Högskoleutbildning i dans eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
* Erfarenhet av att undervisa barn.
* B-körkort med tillgång till egen bil.
* Gärna erfarenhet av att undervisa dans i skolan.
Vi söker dig som är relationsskapande och har lätt för att bygga förtroendefulla kontakter med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är trygg i din roll som pedagog, har ett professionellt förhållningssätt och skapar en säker och positiv lärmiljö där varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Som person är du även resultatorienterad, du planerar och strukturerar din undervisning med tydliga mål och arbetar aktivt för att eleverna ska nå sin fulla potential, både individuellt och i grupp.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
