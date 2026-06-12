Danspedagog
Örkelljunga kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen / Pedagogjobb / Örkelljunga Visa alla pedagogjobb i Örkelljunga
2026-06-12
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Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.
• Kultur- & Fritidsförvaltningen i Örkelljunga omfattar fem verksamhetsgrenar, Folkbibliotek, Skolbibliotek, Kultur & Evenemang, Kulturskola samt Fritid & Föreningar. Förvaltningen ansvarar inom dessa verksamhetsgrenar för att driva ett huvudbibliotek med två filialer och åtta skolbibliotek som betjänar skolor på alla nivåer (från grundskola, via gymnasium till eftergymnasiala utbildningar). Förvaltningen svarar också för stöd till föreningar, det allmänkulturella utbudet, hanterar kommunens idrottsanläggningar och svarar för de kommunala arrangemangen.
Kultur- & Fritidsförvaltningens uppdrag är att erbjuda invånarna intellektuell stimulans, erbjuda möjlighet till en aktiv fritid, inspirera till fortsatt lärande, uppmana till fysisk aktivitet och säkerställa att det finns ett brett utbud av aktiviteter i kommunen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Som danspedagog leder du grupper i Showdans och bidrar till en trygg, kreativ och utvecklande miljö för våra barn/ungdomar. Undervisningen omfattar 5 grupper indelade efter ålder från 7 år upp till 18 år. Undervisningen är förlagt till torsdagar mellan 16.00 - 21.00i Sparbanken Boken Blackbox.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har utbildning inom dans eller motsvarande erfarenhet.
Har erfarenhet av att undervisa i dans.
Är pedagogisk, ansvarstagande och flexibel.
Har god samarbetsförmåga och ett positivt bemötande.
Kan inspirera och motivera deltagare på olika nivåer.
Vi erbjuder:
Timanställning med 5 timmars undervisning och 2,5 timmar planering per vecka.
Möjlighet att arbeta i en kreativ och utvecklande miljö.
Trevliga kollegor, engagerade elever och deltagande i kulturskolans uppvisningar och konserter.
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv. Berätta gärna vilka dansstilar du undervisar i och din erfarenhet av pedagogiskt arbete.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Arbetstid: Torsdagar 16.00 - 21.00
Som ett led i att bli en mer hälsobringande kommun tillämpar vi rökfri arbetstid. Vi bedriver både jämställdhets och mångfaldsfrämjande insatser. Vi ber dig att söka digitalt för att säkerställa kvalitet och vår hantering av ansökningarna. Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331714". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örkelljunga Kommun
(org.nr 212000-0878)
Biblioteksgatan 10 (visa karta
)
286 80 ÖRKELLJUNGA Arbetsplats
Örkelljunga kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Kulturskolechef
Mats Löfving mats.lofving@orkelljunga.se 0435-55250 Jobbnummer
9962226