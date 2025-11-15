Dansledare till Barnrytmik, Danslek, Barndans, m.m. sökes
2025-11-15
Vi söker kursledare till vår småbarnsverksamhet hos oss på föreningen Aktiv Ungdom Malmö till vårterminen 2026.
Tjänsten innebär uppdrag om undervisning på ca 2-4 timmar/vecka. Gäller timanställning för arbete på vardagskvällar, och/eller lördagar under en 10-12 veckors period med uppehåll för höstlov. Uppdraget gäller våren 2026, ca september-december. Tjänsterna är på olika lokaler runt om i Malmö, (Limhamn, Hyllie, Kirseberg, m.m.)
Vi söker dig som:
som brinner för dans, och älskar att dansa och tycker om att sprida dansglädje i grupp.
kan dansens grunder väl, och vill lära ut och dela med dig av sina danskunskaper till andra.
är en social person som kan skapa gemenskap och trygghet för alla barn och unga, såväl som för deras föräldrar/vuxna.
gillar utveckling, både hos dig själv och dina elever.
är självgående, då du bl.a. är ensamt ansvarig under din danslektion, med allt vad det innebär från öppna/låsa/larma lokalen, till att ta närvaro, m.m.
Vi söker dansledare främst till vår verksamhet med de yngre barnen, med barn från cirka 2/3 år upp till ca 8 års ålder, och med fokus på Barndans, danslek och barnrytmik och du får gärna ha kunskap inom flera olika dansstilar. Vi söker också ledare till vår familje-dans med vuxna och barn tillsammans. Du jobbar oftast med en hjälpledare eller annan ledare.
Det är en merit om du har arbetat med barn i olika åldersgrupper och någon form av dansutbildning är önskvärt men inget krav. Vi är öppna för sökande med olika kunskap inom alla dans, rytmik, m.m. med små barn.
Föreningen Aktiv Ungdom i Malmö är en barn- och ungdomsförening som bl.a. har en föreningsdriven Kulturskola för barn och unga, från 2-ca19 år, på vardagskvällar och helg inom områdena dans, teater, musikal och konstskola. Vi har flera olika verksamhetslokaler i Malmö bl.a. i Kirseberg, Limhamn, Malmö city, m.fl ställen. Vår ideologi och arbetssätt är metodarbete med åldersindelning, och med stort fokus på det sociala i gruppen. Vi ser självklart även vikten av att utveckla såväl gruppen, som utvecklingen hos varje elev, men helt utan ett elit-tänk. Vi har även en hel del workshops, lov-verksamhet och events under året.
Låter detta som något för dig? Välkommen in med din ansökan med CV och personligt brev! Vi hoppas på sökande i alla åldrar.
Vi intervjuar löpande under ansökningsperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
E-post: jobb@aktivungdommalmo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barndans-ledare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aktiv Ungdom Malmö
, http://www.aktivungdommalmo.com Arbetsplats
Aktiv Ungdom Malmö Kontakt
Verksamhetschef
Pernilla Röjner jobb@aktivungdommalmo.se 0760442191, 0760442191 Jobbnummer
9606566