Dansledare & dansassistenter till våra barngrupper 4-8 år

Bli dansledare eller dansassistent till våra barngrupper i Kalmar & Nybro
Vi söker dig som:
har dansbakgrund och/eller erfarenhet av dansundervisning
har en positiv energi och brinner för att skapa rörelseglädje och gemenskap
är minst 18 år eller äldre
Som dansledare för barn 4-8 år ansvarar du för gruppen och leder lekfulla, kreativa dansklasser. Du planerar och genomför varje lektion utifrån MDANCE:s lektionsstruktur, där både rörelseglädje, trygghet och utveckling står i fokus. Du får ta del av färdigt kursmaterial, men också möjlighet att sätta din egen prägel på dansklasserna.
Som dansassistent är du dansledarens högra hand under våra lekfulla barndansklasser. Du sprider energi, stöttar barnen och bidrar till en trygg och rolig dansstund varje vecka. Rollen passar dig som drömmer om att i framtiden bli dansledare och själv ansvara för en grupp.
Extra uppdrag: Vid behov kan du bli tillfrågad om att vikariera för andra dansklasser.
Arbetstider: kvällar och ibland helger.
Lön: Du får betalt per timme för de klasser du håller. Lönen betalas ut månadsvis enligt överenskommelse. Semesterersättning betalas ut tillsammans med lönen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tillträde: Så snart som möjligt eller i samband med terminsskifte, start vecka 4, januari 2026.
Sista dag att ansöka är 2025-12-30. Vi intervjuar fortlöpande, så kom in med din ansökan så snart som möjligt.
Ort: Kalmar & Nybro
Arbetstid/varaktighet: Uppdrag under dansverksamhetens terminer (höst och vår). Arbetstiden är förlagd till kvällar och helger.
Anställningsform/Lön: Timanställning/uppdrag med individuell lönesättning
Så här söker du
1) Skicka ditt CV och personliga brev till info@mdance.se
. Berätta kort om dina erfarenheter inom dans och/eller undervisning.
Ange vilken ort du söker till i ämnesraden (Kalmar, Nybro eller båda).
Om du blir kallad till intervju består den av två delar:
1) Ett samtal där vi lär känna dig och pratar om rollen.
2) En praktisk del där du:
* håller en kort uppvärmning (ca 5-10 min)
* visar ett kort soloparti som visar dina danskunskaper
Den praktiska delen hjälper oss se hur du leder, dansar och engagerar.
Alla som arbetar med barn hos oss behöver visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
MDANCE är en växande dansverksamhet i Kalmar och Nybro med fokus på glädje, gemenskap och utveckling genom dans.
På MDANCE arbetar vi utifrån ett koncept som kombinerar kontinuitet med flexibilitet. Vi erbjuder månadsavgifter i stället för höga terminsavgifter, vilket gör det lättare för fler att delta och det gör också att vi kan erbjuda fler dansveckor än många andra privata dansskolor.
Vi har endast uppehåll under sommarlovet (vecka 25-33) och jullovet (vecka 51-3).
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan och hoppas få välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: info@mdance.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dansledare i Kalmar och/Nybro". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MD Studio AB
(org.nr 559451-1643), http://www.mdance.se
Nygatan 30 (visa karta
)
392 34 KALMAR Jobbnummer
9574484