Danslärare till Uppvidinge kulturskola
Uppvidinge kommun, Grundskoleverksamhet / Pedagogjobb / Uppvidinge Visa alla pedagogjobb i Uppvidinge
2026-06-10
, Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Vetlanda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppvidinge kommun, Grundskoleverksamhet i Uppvidinge
Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!
Uppvidinge kulturskola ligger i Åseda och är en relativt liten kulturskola, som erbjuder ett brett utbud av ämnen och aktiviteter. På kulturskolan brinner vi för att alla barn ska få uppleva glädjen i att uttrycka sig i musik, bild, dans och teater. Kulturskolans vision är att vara en mötesplats för kulturupplevelser.
Vi bedriver undervisning på kommunens alla grundskolor.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
• Undervisa barn och unga i dans.
• Självständigt, och tillsammans med kollegor, planera och genomföra undervisning, föreställningar och publika program.
• Ingår i arbetslag för att utveckla en relevant och inspirerande kulturskola för barn och unga.
Undervisning både på kulturskolan samt på våra grundskolor.Kvalifikationer
• Har danslärarutbildning eller utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig.
• Är väl bevandrad i olika dansstilar.
• Har dokumenterad erfarenhet av att undervisa barn och unga samt att leda grupper på olika nivåer.
• Har gedigen dansbakgrund.
• Har goda IT-kunskaper.
Körkort är ett krav.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-08-11 Eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Uppvidinge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331242". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppvidinge Kommun
(org.nr 212000-0605)
Box 59 (visa karta
)
364 21 ÅSEDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppvidinge kommun, Grundskoleverksamhet Kontakt
Enhetschef
Mona B Klöfver mona.klofver@uppvidinge.se 047447140 Jobbnummer
9958411