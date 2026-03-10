Danslärare till Kulturskolan i Tranås, timvikariat

Tranås Kommun / Pedagogjobb / Tranås
2026-03-10


Har du stort intresse för dans och vill vara med och skapa glädje för barn och unga?

Publiceringsdatum
2026-03-10

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär undervisning i dans, från nybörjarnivå till avancerad nivå inom ramen för Kulturskolans verksamhet. Dansundervisningen vänder sig till barn och unga i åldrarna 5-19 år. Du kommer att undervisa inom flertalet dansstilar, däribland flera klasser med street, men även balett, jazz, modernt samt koreografiskt arbete, vilket kräver en bred kunskap och kompetens inom dansämnet.

Kvalifikationer
Vi söker dig med goda erfarenheter och kunskap inom dans alternativt att du har en utbildning inom området. Du har goda kunskaper i det svenska språket både muntligt och skriftligt.
Då vi rör oss över hela kommunen i vårt arbete ser vi gärna att du har B-körkort.
Som person är du samarbetsorienterad, trygg och pedagogisk. Du är en god förebild för målgruppen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
LÖN
Timlön diskuteras efter intervju.
OM ARBETSPLATSEN
Kultur och fritidsförvaltningen i Tranås sysselsätter personer genom alla livets stadier. Vi ansvarar för bibliotek, allmänkulturavdelning, öppen ungdomsverksamhet, idrotts- och friluftsanläggningar, simhall, kulturskolan samt föreningsservice i Tranås kommun. Genom vårt breda utbud av friluftsliv, aktiviteter och anläggningar är vårt mål att erbjuda en hög grad av service och tillgänglighet. Inom förvaltningen samverkar vi med privata, ideella och offentliga aktörer i syfte att öka attraktionskraften samt levnadsglädjen för alla i Tranås.
Kulturskolan är en av hörnpelarna i kommunens utbud av fritidsaktiviteter samt en central del av kommunens kulturliv. Kulturskolan är en viktig samarbetspartner för grund- och gymnasieskolan och bedriver ett nära samarbete med estetiska programmet. Vi har inspirerande kurser inom musik, dans, teater och mycket mer som ger eleverna möjligheten att väcka och utveckla sin kreativitet och konstnärlighet.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ersättning
Timlön diskuteras efter intervju

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Tranås kommun (org.nr 212000-0597)

Kontakt
Kulturskolechef
Annika Lindholm Tejfors
annika.lindholm.tejfors@tranas.se
0140-68585

Jobbnummer
9786574

