Danslärare till Kulturskolan i Lessebo
2025-11-11
Lessebo kommun finns mitt i Glasriket och har cirka 8 300 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. Vår verksamhet baseras i de fyra orterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv.
I Lessebo kommun finns en arbetsglädje och det är lätt att lära känna varandra med ett nära samarbete förvaltningar och politiker. Hos oss ska man mötas av en god service och ett gott bemötande. Det handlar om att ha ett gott samarbete mellan medarbetare och till våra medborgare. Vi satsar på utvecklingsfrågor och tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värnar om varandras framtid. Lessebo kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att leva på, för alla invånare.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Välkommen till den lilla skolan med det stora hjärtat! Hög arbetsgemenskap i kreativa och inspirerande lärmiljöer i god samverkan med grundskola och elevhälsan. Med tydligt uppdrag från politiken och en förvaltningsledning som skapar goda förutsättningar för utveckling välkomnar vi dig till en välmående verksamhet som spelar en stor betydelse för utbildningsväsendet i Lessebo kommun. Vår kärnverksamhet är undervisning inom kulturella och konstnärliga områden såväl individuellt som i grupp, för både bredd och spetskompetens. Vi spelar en viktig roll för lärandet, välmående och som mötesplats för sociala och kulturella utbyten i Lessebo kommun. Vi förvaltar en verksamhet som har nått väldigt hög kvalitet och vi syns och hörs!
Kulturskolan är i dagsläget 8 lärare med varierande tjänstgöringsgrad som undervisar strax över 200 elever. En relativt liten enhet men med stor flexibilitet och enorma möjligheter till inflytande och påverkan. Här jobbar vi tillsammans med våra elever tvärkonstnärligt och det har lett till otaliga kreativa projekt som får eleverna och verksamheten att växa. Här är du inte bara en danslärare utan en del av skolan och dess positiva utveckling framåt!
Kulturskolan arbetar för att ge eleverna möjlighet att uppleva, prova och utveckla sin förmåga att skapa och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer. Kulturskolans verksamhet är att erbjuda eleverna undervisning av hög kvalitet inom kulturella och konstnärliga områden på eftermiddagstid och kvällstid men även viss del under dagtid. Kulturskolan ska skapa tillgängliga mötesplatser mellan människor med olika förutsättningar, uppfattningar och bakgrund. Oavsett socioekonomiska och geografiska förutsättningar ska barn och unga kunna ta del av verksamheten och undervisningen.Kvalifikationer
Idag erbjuder Kulturskolan i Lessebo undervisning i dans, teater, blåsinstrument, stråkinstrument, stränginstrument, slagverk, piano, sång, kreativt skrivande, textil och kostymering, bild samt digitalt skapande. Kulturskolan bidrar till en aktiv och meningsfull fritid för kommunens barn och unga samt är en resurs och viktig aktör inom skolväsendet såväl som i kulturlivet.
Vi söker nu efter en danslärare som kommer undervisa elever från 5-19 år i grupp. Vi har i dagsläget flertalet dansgrupper inom olika dansstilar som kommer ta emot dig med öppna armar. Din danssal ligger i gamla teaterbiografen i vårt Kulturhus, där du har tillgång till scen, ridåer, loger, rullbara speglar, balettstänger, kostym- och rekvisitaförråd samt ljud- och ljusteknik vid produktion. Du kommer arbeta ihop med verksamhetens andra ämneslärare i samverkan vid kommande projekt och föreställningar, för att stärka helheten och säkerställa skolans beslutade riktning. Vi har elever som frivilligt söker sig till vår verksamhet, något som ställer krav på att undervisningen ska vara lustfylld och hålla en väldigt hög kvalitet. Eleverna är alltid i centrum och vi är stolta över att involvera eleverna i hela skapandeprocessen.
Utöver undervisning deltar du veckovis på måndagarnas arbetslagsträffar samt arbetar uppsökande med syfte att nå nya målgrupper av elever. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet för arbetslagets sammansättning. Tjänstgöringsgraden kan variera från 40-50% beroende på eventuella biämne. Det är meriterande om du även kan undervisa i teater. Vi följer skolans verksamhetsår och erbjuder därför ferietjänst men med viss verksamhet på helger vid produktioner eller andra evenemang.
• Pedagogisk eller konstnärlig högskoleutbildning med inriktning dans eller motsvarande kompetens förvärvat på annat sätt
• Erfarenhet av undervisning på Kulturskola eller liknande
• Kompetens inom flera olika dansstilar är meriterande
• Förmåga att leda, inspirera och entusiasmera elever i deras skapande
• Erfarenhet av att undervisa elever i olika åldrar
• Vara drivande, självgående och initiativtagande
• God samarbetsförmåga
• Biämne är meriterande, önskvärt med teater
• God förmåga att kommunicera i tal och text
• Meriterande med B-körkort
Rekrytering kommer ske löpande då behovet är skriande.
ID-handling och utdrag ur belastningsregister krävs för anställning.
Vi tillämpar provanställning.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lessebo kommun
Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Jimmy Täck jimmy.tack@lessebo.se 0478-12646
