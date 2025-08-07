Danslärare till Kinda Kommun Kulturskola
2025-08-07
Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
Drömmer du om att få dela med dig av din konstform och påverka nästa generations dansare? Då har vi den perfekta möjligheten för dig!
Om rollen:
Kinda Kommuns Kulturskola söker nu en kreativ och dedikerad danslärare för att bli en del av vårt engagerade team. Vi vill erbjuda våra elever en mångfald av dansstilar och upplevelser som stärker deras självkänsla och konstnärliga uttryck. Tjänsten är på deltid (cirka 20%) med start i augusti 2025 och med potential för tillsvidareanställning efter en provanställning på sex månader.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Planera och genomföra danslektioner för elever i olika åldrar och med olika erfarenhetsnivåer.
• Introducera våra elever till flera dansstilar, som t.ex. jazz och hiphop.
• Delta aktivt i planering och genomförande av föreställningar och uppvisningar som engagerar och inspirerar både deltagare och publik.
• Samverka med kollegor och föräldrar för att skapa en inkluderande och trygg lärandemiljö där varje elev kan utvecklas på sin nivå.
Kvalifikationer vi söker:
• Du har en bred kunskap inom dans och ett brinnande intresse för pedagogik och att utveckla dina elever.
• Tidigare erfarenhet av att undervisa barn och ungdomar i olika dansstilar är meriterande.
• Din förmåga att entusiasmera och motivera elever är en av dina största tillgångar.
• Du är flexibel och trivs med att arbeta i team för att uppnå gemensamma mål.
• Med din kreativitet och energi skapar du en positiv och inspirerande lärmiljö.
Varför Kinda Kommuns Kulturskola?
Det här är en uppstart av dansverksamhet i Kinda där du har möjligheten att vara med och bygga något nytt. Ditt uppdrag kan även inkludera vår grannkommun, som vi har påbörjat ett samarbete med.Publiceringsdatum2025-08-07Så ansöker du
Ansök senast 250820 för att bli en del av Kinda Kommuns Kulturskola och bidra till att skapa rörelse, musik och glädje för våra elever!
Skicka in din ansökan med CV och svara på våra två enkätfrågor där du berättar om din passion för dans och undervisning.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer genomförs löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Vi ser fram emot att träffa dig och få höra hur du kan bidra till vårt team. Låt oss tillsammans göra skillnad och inspirera nästa generation av dansare!
Kinda Kommuns Kulturskola värnar om mångfald och jämställdhet i arbetslivet. Vi välkomnar därför sökande oavsett kön, ålder, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Kulturskoleansvarig
Mathias Engå mathias.enga@kinda.se 0494-192 31 Jobbnummer
