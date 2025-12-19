Danslärare sökes - balett och dansmix! Södertälje

Studieförbundet Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Vi söker dig som har följande kvalifikationer: • Pedagogisk förståelse eller pedagogisk erfarenhet. • Sakkunskap i ämnet/arbetslivserfarenhet i ämnet. • Erfarenhet av och ett aktivt intresse för vuxen och barn pedagogik Folkuniversitetet i Södertälje bedriver öppen kursverksamhet inom bland annat ämnesområdet Dans. Vi vill gärna ha kontakt med dig som vill undervisa inom balett & Commercial jazz på torsdagar med tillträde i februari.