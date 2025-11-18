Danslärare på Dansakademin Dansstjärnan

Perfect Group in Sweden AB / Pedagogjobb / Västerås
2025-11-18


Att dansa är att drömma med fötterna
Vill du sprida dansglädje och skapa magiska ögonblick för barn? På Dansstjärnan får varje barn glänsa - vi kombinerar teknik, kreativitet och showglädje i en premiumupplevelse.
Om rollen
Var? Dansstudios i Västerås.
Vem?
Lilla Dansstjärnan (2-6 år)
Stora Dansstjärnan (6-10 år)

När? 9 veckor per termin, start v.6 - minst 2 terminer.
Hur? Vi avslutar med en show i världsklass - alla barn får glänsa på scen!

Vad du får
250 kr/h - vi erbjuder branschens bästa villkor.
800 kr i start up-lön varje termin.
Snygga tränarkläder - representera en premiumverksamhet.
Betalda personalträffar & fortbildning - vi växer & lär tillsammans.
Oslagbar gemenskap & dansmagi hela terminen!

Är du vår dansstjärna?
Du älskar att inspirera barn genom dans.
Du har bakgrund inom balett, street, jazz, modern dans eller liknande.
Du har pedagogisk talang & kan leda grupper med energi & engagemang.

Om Dansstjärnan & Perfect Activity
Dansstjärnan är en del av Perfect Activity, där vi skapar magi för barn inom dans, gymnastik, fotboll och simning.

Redo att dansa in i ditt drömjobb? Läs mer & ansök på www.dansstjarnan.se
Meriterande: dansutbildning, pedagogik, erfarenhet som danslärare eller instruktör.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Perfect Group in Sweden AB (org.nr 559475-1447), https://dansstjarnan.se

Arbetsplats
Dansakademin Dansstjärnan

Jobbnummer
9609694

