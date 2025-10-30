Danslärare på Dansakademin Dansstjärnan
Perfect Group in Sweden AB / Pedagogjobb / Sollentuna Visa alla pedagogjobb i Sollentuna
2025-10-30
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perfect Group in Sweden AB i Sollentuna
, Täby
, Stockholm
, Västerås
, Nacka
eller i hela Sverige
Att dansa är att drömma med fötterna
Vill du sprida dansglädje och skapa magiska ögonblick för barn? På Dansstjärnan får varje barn glänsa - vi kombinerar teknik, kreativitet och showglädje i en premiumupplevelse.
Om rollen
Var? Dansstudios i Sollentuna.
Vem?
Lilla Dansstjärnan (2-6 år)
Stora Dansstjärnan (6-10 år)
När? 9 veckor per termin, start v.6 - minst 2 terminer.
Hur? Vi avslutar med en show i världsklass - alla barn får glänsa på scen!
Vad du får
250 kr/h - vi erbjuder branschens bästa villkor.
800 kr i start up-lön varje termin.
Snygga tränarkläder - representera en premiumverksamhet.
Betalda personalträffar & fortbildning - vi växer & lär tillsammans.
Oslagbar gemenskap & dansmagi hela terminen!
Är du vår dansstjärna?
Du älskar att inspirera barn genom dans.
Du har bakgrund inom balett, street, jazz, modern dans eller liknande.
Du har pedagogisk talang & kan leda grupper med energi & engagemang.
Om Dansstjärnan & Perfect Activity
Dansstjärnan är en del av Perfect Activity, där vi skapar magi för barn inom dans, gymnastik, fotboll och simning.
Redo att dansa in i ditt drömjobb? Läs mer & ansök på www.dansstjarnan.se
Meriterande: dansutbildning, pedagogik, erfarenhet som danslärare eller instruktör. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Perfect Group in Sweden AB
(org.nr 559475-1447), https://dansstjarnan.se Arbetsplats
Dansakademin Dansstjärnan Jobbnummer
9580953