Danslärare
Malung-Sälens Kommun / Pedagogjobb / Malung-Sälen Visa alla pedagogjobb i Malung-Sälen
2026-06-17
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Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
• Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
• Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
• Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där vi gör skillnad tillsammans - med respekt, omtanke och trygghet i fokus.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Kulturskolans vision är att skapa god livskvalitet för invånarna i Malung-Sälen med fokus på barn och unga. Genom kulturen stärker vi våra elever som individer. Kulturskolan bidrar till ett brett och rikt kulturliv i Malung-Sälen. Hos oss får barn, ungdomar och vuxna möjlighet att utveckla och fördjupa sig i ett rikare kulturellt utövande. Vi har även ett fint samarbete med föreningslivet och privata aktörer.
Vi söker nu en ny kollega som danslärare. Då dansen är stor i Malung-Sälens kommun har vi i dagsläget fyra danslärare och skulle behöva ännu en som täcker upp en dag i veckan, som det ser ut i nuläget.
Dansen på Kulturskolan i Malung-Sälens kommun är mycket populär med ca 300 elever i åldrar från 4 år upp till och med vuxen ålder. Vi arbetar med ålders- och nivåanpassade grupper. Undervisningen är förlagd till eftermiddagar och kvällar. Våra elever får möta Barndans, Jazz, Street, Linedance och Bugg.
Varje år avslutas läsåret med en sprakande dansshow där våra elever medverkar där du som lärare är en viktig del. Dansshowen besöks av lite drygt 1500 personer årligen.Kvalifikationer
Vi söker dig med danspedagogexamen från högskola eller annan utbildning/erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
För att passa till tjänsten har du:
• ett stort pedagogiskt intresse och är duktig på att inspirera barn och unga.
• initiativrikedom, drivande och van att arbeta självständigt.
• goda grundliga kunskaper eller färdigheter i olika dansstilar.
• ett arbetssätt som inkluderar individen efter barnperspektivet.
Som person värderar vi högt dina förmågor att:
• trivas med att undervisa barn, ungdomar och vuxna.
• få elever att växa genom att visa trygghet, genom att stötta dem och vara en inspirationskälla för varje individ.
• jobba självständigt. Du är ambitiös och har god förmåga att samarbeta med andra lärare, pedagoger och chef. Du kommer självständigt, men också tillsammans med kollegor, att planera, genomföra och utvärdera din undervisning.
Du har en organisatorisk förmåga, är ansvarstagande och uppfattas som en bra kollega.
Tjänsten förutsätter att du innehar körkort B.
Vi kommer att intervjua löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Löneform: Månadslön.
Löneintervall: Lönen för tjänsten ligger i dagsläget inom intervallet 31.400-35.100 kronor per månad, utifrån 2025 års lönenivå. Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-11 .
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Vid en eventuell anställning behöver du lämna ett utdrag ur belastningsregistret till Malung-Sälen kommun.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332670". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malung-Sälens Kommun
(org.nr 212000-2148), https://www.youtube.com/watch?si=tjtFJyx27TaFndW1&v=lqD_yyd2CIU&feature=youtu.be
782 22 MALUNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Kontakt
Kulturskolechef
Louise Jonsson louise.jonsson@malung-salen.se 028018199 Jobbnummer
9968696