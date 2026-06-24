Dansktalende kundeserviceagent - remote
Jollyroom AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-06-24
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___________________________________________________________________________________________ Häng med på resan med Jollyroom – e-handeln som startade år 2010 och nu dominerar Nordens marknad som den största onlinebutiken för barn- och babyprodukter. Vi strävar efter att erbjuda inte bara produkter, utan en total livsstilsupplevelse, för föräldrar i Europa. Med över 2 miljoner nöjda kunder och ett sortiment som omfattar produkter för gravida, nyfödda och barn till 12 år, är vi inte bara en butik, vi är en destination för barnfamiljen. Vi brinner för att göra familjelivet enklare, roligare och mer inspirerande genom att erbjuda de bästa varumärkena och de senaste produkterna. Men vi nöjer oss inte där - vi är på en ständig resa mot att bli bäst i Europa. Vår nya bas, Campus Jollyroom strax utanför Göteborg, är en plats där innovation möter passion. Här huserar vårt stora, moderna kontor, toppmoderna lager på 55 000 kvm och ett showroom som tar kundupplevelsen till en ny nivå. Vi tror på att investera i våra 400 medarbetare, därför har vi även ett välutrustat stort personalgym på plats för att se till att vårt team är i toppform för att möta våra högt uppsatta mål. Men det slutar inte där. Med fysiska butiker i Stockholm och Oslo expanderar vi vårt grepp över den europeiska marknaden. Vi är inte bara med i spelet - vi är här för att vinna. Och du kan vara en del av det här vinnande laget. Vi letar ständigt efter talanger som delar vår passion och vår drivkraft att göra skillnad. Så om du är redo att vara en del av något stort, om du är hungrig efter utmaningar och redo att ta nästa steg i din karriär, då är Jollyroom platsen för dig.
Taler du flydende dansk? Fantastisk – læs videre med det samme! Bor du i Danmark, men er fristet af at flytte til Sverige eller Norge? Så har vi muligheden for dig! Vi søger nu dansktalende kundeserviceagenter, der arbejder hjemmefra med base i Sverige eller Norge!
Som Customer Service Agent har du følgende arbejdsopgaver:
Hjælpe vores kunder via telefon, e-mail og sociale medier
Håndtering af blandt andet returer og reklamationer
Være en del af et engageret team, hvor vi har det sjovt på arbejdet!
Vi søger dig, som:
Er en servicehelt og trives med kundekontakt
Har erfaring fra kundeservice eller servicebranchen (restaurant, butik, avisudbringning – du ved, hvad der kræves!)
Er fortrolig med computerarbejde og hurtig til at lære nye systemer
Motiveres af tydelige målsætninger og kan lide at nå dem
Er struktureret og god til at kommunikere
Har dokumenteret erfaring med at arbejde på distance og nå fastsatte mål
Taler og skriver flydende dansk
Behersker engelsk i både tale og skrift (et krav)
Det er en fordel at kunne mere end ét nordisk sprog, f.eks. svensk, norsk eller finsk.
Hvis du derudover har erfaring med SAP, forbrugerkøbeloven eller GDPR, bliver vi ekstra glade!
Vi tilbyder både fuldtids- og deltidsstillinger. Ved fuldtidsansættelse starter man med 6 måneders prøvetid. Arbejdet kan foregå både på hverdage og i weekender afhængigt af organisationens behov.
Fordele ved at arbejde hos os:- Overenskomst for alle ansatte- Fantastiske udviklingsmuligheder- Store muligheder for at påvirke og tage egne initiativer- Sundhedstilskud (friskvårdsbidrag)- Personalerabatter
Start: Hurtigst muligtOmfang: Fuldtid / DeltidPlacering: RemoteUdvælgelse: Sker løbende
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Hos Jollyroom tror vi på at udvikle og fastholde vores egne talenter. Sidste år rekrutterede vi internt til 51 % af alle stillinger, der blev besat i virksomheden. Hos os får du mulighed for at vokse og udvikle dig sammen med os.
Som en del af arbejdet med at sikre høj kvalitet i vores rekrutteringsprocesser gennemfører vi tests, referenceindhentning og baggrundstjek.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail, så send gerne din ansøgning via vores karriereside.
Vi frabeder os henvendelser fra rekrutterings- og annonceleverandører. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jollyroom AB
(org.nr 556815-7159)
Tagenevägen (visa karta
)
418 78 GÖTEBORG Arbetsplats
Jollyroom Kontakt
Rekryterare
Tilda Larsson tilda.larsson@jollyroom.se Jobbnummer
9977315