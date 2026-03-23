Dansktalande studenter till BookBeats kundsupport!
För dig som motiveras av att ge utmärkt service och som är flytande i danska finns nu möjligheten att ta dig an tjänsten som agent i BookBeats supportteam. Detta är ett perfekt extrajobb för dig som studerar då du kan arbeta hemifrån utifrån ett flexibelt schema. Välkommen in med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-23Om tjänsten
I dagsläget består BookBeats supportteam av en blandning av tysk-, svensk-, polsk-, dansk-, holländska- och finsktalande supportagenter som tillsammans arbetar för att ge så god service som möjligt till BookBeats användare. BookBeat växer och behöver utöka den danska delen av supportteamet. Behovet är långsiktigt och passen är förlagda främst under vardagar men även helger kan bli aktuellt. Rollen är flexibel då du kan arbeta varifrån du vill och är således inte knuten till ett kontor. Vi söker dig som har möjlighet att arbeta minst 20h veckan.
Du erbjuds
Som kundsupport kommer du främst att svara på danska, svenska, och engelska kunders frågor i BookBeats webbaserade supportsystem. Det kan vara frågor kring hur tjänsten fungerar, tekniska problem, kontoinställningar, försäljningsfrågor etc. Till din hjälp har du för de vanligaste frågorna färdiga mailmallar som du kan utgå från i din återkoppling till kund. Dina arbetsuppgifter är således:Dina arbetsuppgifter
Svara på inkommande frågor rörande exempelvis innehåll, kontoinställningar och försäljning från företagets kunder via mail
Svara på kundfrågor i BookBeats sociala kanaler
Vi söker dig som
Är studerande och har minst ett år kvar av dina studier
Har tidigare erfarenhet av kundservice och administrativt arbete
Har mycket goda kunskaper i danska, svenska och engelska, såväl i tal som i skrift, då all kommunikation externt kommer att ske i samtliga språk
Det är meriterande om du:
Har mycket goda kunskaper i norska, finska, tyska, polska eller holländska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Som person är du litteraturintresserad och duktig på att uttrycka dig skriftligt. Du är nyfiken på att lära dig hur saker fungerar samt har en god känsla för kundservice och kundbemötande. Då arbetet är självständigt krävs det också att du har en god problemlösningsförmåga och vågar ta egna initiativ.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1OPHW". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
