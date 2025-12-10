Dansktalande planerare/ administratör med erfarenhet av SAP
2025-12-10
Är du dansktalande och en riktigt duktig planerare/ administratör med tidigare erfarenhet av att arbeta i SAP? - Då kan det vara dig jag söker för detta initialt 6 månader långa uppdrag hos vår kund, ett stort internationellt bolag i Malmö.
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att ha din anställning hos oss på Manpower men tillbringa dina dagar på plats ute hos vår kund.
Om rollen
I ditt dagliga arbete kommer du framför allt att arbeta med planering av teknikernas jobb, kund- och orderadministration, ett arbete som kräver mycket kontakter, såväl internt som externt, via e-post och telefon. Du är en servicefunktion för såväl dina kollegor som för kunderna vad gäller upplägg av kundbilder och ordrar, planering och koordinering av installation/ service, support och underhåll och vid digital övervakning av anläggningar.
Lagkänsla och samarbete är viktigt för vår kund och du behöver tycka om att vara en i en miljö som kräver samspel och där man arbetar tillsammans för företagets bästa. Du säkerställer att alla kundärenden hanteras på ett professionellt och effektivt sätt och har alltid fokus på leverans och att ge bästa tänkbara service, såväl intern som externt.
En vanlig dag på jobbet kan bl. a. innebära att du ska:
Ha daglig kontakt med teknikerna ute på plats för planering av arbetet
* Lägga upp nya kunder i affärssystemet (SAP)
* Samordna med säljavdelningen om kunderna
* Administrera Offerter
* Registrera ordrar
* Beställa reservdelar
Tjänsten passar dig med stor ansvarskänsla och som trivs att arbeta på ett strukturerat och självständigt sätt. Du kommer arbeta med varierande arbetsuppgifter och ibland med flera åtaganden samtidigt.

Bakgrund
För att lyckas i rollen behöver du vara en duktig administratör som gillar att hålla ordning och även agerar på eventuella avvikelser. Du har förmågan att prioritera och arbetar på ett strukturerat och självständigt sätt för att hela tiden föra ditt arbete framåt. Lite pondus och skinn på näsan är viktiga egenskaper då du ibland måste driva på eller vara extra tydlig mot kollegor och kunder. Vi ser att du är en positiv, flexibel och prestigelös person som är duktig på att kommunicera och har god förmåga att samarbeta. Med ditt ansvarstagande och noggranna arbetssätt driver, planerar och genomför du arbetet utifrån gällande förutsättningar och tidplaner.
Absoluta krav för rollen
Du behöver ha god erfarenhet av SAP, gärna gällande kundupplägg och orderregistrering.
* Att du är gillar och är duktig på att administrera och koordinera
* Att du kan kommunicera väl på både danska och engelska i både tal och skrift. Kan du även kommunicera på svenska är det meriterande.
Start: i början av 2026
Uppdragets längd: initialt 6 månader med chans till förlängning
Placering: I Malmö på ett fint kontor med mycket goda pendlingsmöjligheter.
Tycker du att detta låter som ett riktigt roligt uppdrag och har du kvalifikationerna som krävs? Då hoppas jag att du ansöker!
Du ansöker tjänsten via "ansök här" länken
Vi arbetar med löpande urval varför tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens slut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Manpower Kontakt
Åsa Nelson asa.nelson@jeffersonwells.se +46768120229
