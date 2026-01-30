Dansktalande kundtjänstmedarbetare till Uber
Adecco Sweden AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-01-30
Om tjänsten
Som Customer Support Representative kommer du att arbeta för Uber Eats teamet med varierande arbetsuppgifter och driva ett flertal parallella aktiviteter. I din roll kommer du huvudsakligen att arbeta som support mot den nordiska marknaden med kontakt mot kunder och partners. Arbetsuppgifterna inkluderar bl.a. ansvar för intern och extern kommunikation och support mot kunder. Du kommer huvudsakligen arbeta via mejl och eventuellt inkommande chatt, men utgående kontakt via telefon kan förekomma.
Du kommer inledningsvis att uteslutande arbeta på Ubers kontor i Solna. Efter de inledande tre månaderna har du möjligheten till distansarbete ett par dagar i veckan.
I din roll som kundtjänstmedarbetare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Support mot Ubers kunder på den nordiska marknaden
• Intern och extern kommunikation
Tjänsten som kundtjänstmedarbetare är ett konsultuppdrag på heltid med start i slutet av februari. Arbetstiderna är förlagda 8:00-17:00 och arbete varannan helg samt röda dagar/helgdagar.
Om dig
Vi söker dig med gymnasieutbildning och som har mycket goda kunskaper i danska och engelska, likväl tal som i skrift. Samt att du har god datorsystemvana.
Vidare ser vi att du är en framåt och initiativtagande person som gärna vågar ta sig an nya uppgifter och driva egna projekt. Du har en utpräglad förmåga att hantera många frågeställningar parallellt, är flexibel och har hög integritet. Detta förutsätter att du har en god social förmåga och trivs med ett stort kontaktnät.
Krav för tjänsten är:
• Gymnasieutbildning
• Flytande i danska såväl i tal som skrift
• Flytande i engelska, såväl i tal som skrift
• Systemvana
• Tar initiativ, är en problemlösare och kommunikativ
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att ta kontakt via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Business Manager
Haymanot Yigremachew Jobbnummer
9714431