Dansktalande kundtjänstmedarbetare till aktör inom fordonsindust - Perido AB - Butikssäljarjobb i Göteborg

Perido AB / Butikssäljarjobb / Göteborg2020-08-26Är du erfaren inom kundtjänstyrket och har ett genuint intresse för att tillhandahålla professionell service och leverera i tid? Önskar du att få utvecklas i en spännande och föränderlig affärsmiljö? Eftersom du kommer arbeta med den danska marknaden är det viktigt att du är flytande både muntligt och skriftligt i danska. Läs vidare!2020-08-26Vi på Perido söker nu en dansktalande kundservicemedarbetare till vår kund som är en stor aktör inom fordonsindustrin. Tjänsten är placerad i vackra Göteborg.I din kundtjänstroll kommer du att vara företagets ansikte utåt och kommunicera direkt med kunder på norska med en hög servicenivå. Frågorna inkommer via telefon, chatt eller e-post och efterföljs av administrering för kundhanteringsprocess. Du blir länken mellan företaget, kunderna och leverantör på en global nivå och ansvarar även för att upprätthålla en god kundupplevelse genom att arbeta med kontinuerliga förbättringar av processer och verktyg för att öka kvalitén och effektiviteten. Det gäller att hela tiden aktivt identifiera, föreslå och driva aktiviteter med andra intressenter för att ytterligare utveckla hur man kommunikationen med konsumenterna.Dina egenskaperVi söker dig som brinner för att ge service på en hög nivå och har ett professionellt bemötande gentemot såväl kunder som kollegor. Du har en mycket god samarbetsförmåga, är en god lagspelare och som person är du lösningsorienterad, resultatdriven och har hög integritet. Dessutom ser vi att du är flexibel då arbetstiderna är uppdelade i två skift mellan 8-20, ibland förekommer även arbete på lördagar. Som säkert redan framgått är du en hejare på danska och det är ett litet plus om du har intresse för bilbranschen.Låter detta intressant? Tveka inte med att skicka din ansökan redan idag!Vi söker dig som har:Gymnasial utbildningTidigare erfarenhet inom kundtjänst/kundserviceLätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift, på såväl danska som engelskaPlus i kanten:Meriterande om du har tidigare erfarenheter av försäljningOmfattning och tillträdeHeltid, konsultuppdrag 6 månader med god chans till förlängning. Arbetstider 8-20 måndag till fredag (arbetspass indelade i två skift per dag), ibland även lördagar. Tillträde omgående.Skicka in din ansökanAnsökan görs via vår hemsida. Klicka på knappen ansök och fyll i den efterfrågade informationen. Vid en första kontakt med ansvarig rekryterare får du mer information om kundföretaget och tjänsten. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se så svarar någon av våra rekryteringsassistenter dig inom 24 timmar på vardagar. Ange tjänsten referensnummer 31854 i ämnesraden.Om PeridoPerido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig som söker jobb till nästa steg i yrkeslivet! Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och består idag av 70 medarbetare internt och över 600 konsulter på uppdrag över hela landet. Som Perido-konsult blir du en del av vår organisation och växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om Perido via denna länk https://perido.se/for-jobbsokande/ och https://perido.se/om-oss/om-oss-undermeny/. Sista dag att ansöka är 2020-09-25Perido AB5334201