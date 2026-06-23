Dansktalande kundtjänstmedarbetare
Recruitive AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-06-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Recruitive AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Vi söker en dansktalande kundtjänstmedarbetare till ett etablerat företag i Göteborg. Är du serviceinriktad, kommunikativ och redo att ta nästa steg i din karriär? Då är detta rollen för dig!Dina arbetsuppgifter
I rollen som kundtjänstmedarbetare kommer du att:
• Ge professionell service och support till kunder via telefon, mail och chatt
• Hantera och administrera kundärenden
• Bidra till en positiv kundupplevelse genom att lösa problem och svara på frågorProfil
Vi söker dig som:
• Talar och skriver flytande danska och svenska
• Har god kommunikativ förmåga och trivs med kundkontakt
• Är strukturerad, lösningsorienterad och gillar ett högt tempo
Meriterande:
• Erfarenhet av kundservice eller administrativt arbete
Vi erbjuder
• En grundlig introduktionsutbildning
• En arbetsplats med fokus på kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Placering: Lindholmen
Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CRZPX". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruitive AB
(org.nr 559072-9546)
417 55 GÖTEBORG Jobbnummer
9975698