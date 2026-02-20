Dansktalande kundtjänstmedarbetare

Recruitive AB / Kundservicejobb / Stockholm
2026-02-20


Publiceringsdatum
2026-02-20

Om tjänsten
Vi söker en dansktalande kundtjänstmedarbetare till fina kontorslokaler i Solna. Är du serviceinriktad, kommunikativ och redo att ta nästa steg i din karriär? Då är detta rollen för dig!

Dina arbetsuppgifter
I rollen som kundtjänstmedarbetare kommer du att:

• Ge professionell service och support till kunder via telefon, mail och chatt
• Hantera och administrera kundärenden
• Bidra till en positiv kundupplevelse genom att lösa problem och svara på frågor

Profil
Vi söker dig som:

• Talar och skriver flytande danska
• Har god kommunikativ förmåga och trivs med kundkontakt
• Är strukturerad, lösningsorienterad och gillar ett högt tempo

Meriterande:

• Erfarenhet av kundservice eller administrativt arbete

Vi erbjuder

• En grundlig introduktionsutbildning
• En arbetsplats med fokus på kompetensutveckling och karriärmöjligheter

Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag!

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Recruitive AB (org.nr 559072-9546)

Jobbnummer
9753885

