Dansktalande kundtjänstmedarbetare
2026-02-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker en dansktalande kundtjänstmedarbetare till fina kontorslokaler i Solna. Är du serviceinriktad, kommunikativ och redo att ta nästa steg i din karriär? Då är detta rollen för dig!Dina arbetsuppgifter
I rollen som kundtjänstmedarbetare kommer du att:
• Ge professionell service och support till kunder via telefon, mail och chatt
• Hantera och administrera kundärenden
• Bidra till en positiv kundupplevelse genom att lösa problem och svara på frågorProfil
Vi söker dig som:
• Talar och skriver flytande danska
• Har god kommunikativ förmåga och trivs med kundkontakt
• Är strukturerad, lösningsorienterad och gillar ett högt tempo
Meriterande:
• Erfarenhet av kundservice eller administrativt arbete
Vi erbjuder
• En grundlig introduktionsutbildning
• En arbetsplats med fokus på kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559072-9546) Jobbnummer
9753885