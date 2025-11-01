Dansktalande kundtjänstmedarbetare!
Recruitive AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-11-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Recruitive AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-01Om tjänsten
Just nu söker vi på Recruitive efter dansktalande kundtjänstmedarbetare till en av våra kunder i Kista med start 17/11. Vi söker en driven och tekniskt kunnig medarbetare som brinner för att skapa en förstklassig användarupplevelse. I rollen kommer du att arbeta med support och användaraktivering, där du blir en viktig del i att hjälpa våra kunder att få ut det bästa av sina produkter.Arbetsuppgifter
• Hantera inkommande samtal
• Administrativa sysslor så som mail-hantering och orderhantering
• Ge kunderna snabb och rätt service kring deras frågor.
Tjänsten börjar som ett konsultuppdrag men övergår för rätt kandidat till anställning hos kundföretaget!
Arbetsgivarens förhoppning är att du är intresserad av ett långsiktigt arbete där de gärna ser att du som medarbetare utvecklas i rollen och har viljan att ta nästa steg.
Arbetstider är 8-18 mån-fre Tillträde omgående.Profil
Vi söker dig som:
• Är flytande i danska i tal och skrift.
• Är serviceinriktad och är duktig på att uttrycka dig i både tal och i skrift.
• Är ansvarsfull och flexibel.
• Trivs med att arbeta i högt tempo.
• Stark problemlösningsförmåga och positiv inställning
Din erfarenhet:
• Tidigare erfarenhet från serviceyrken är ett krav. Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper!
Vi erbjuder
• Utvecklingsmöjligheter i ett expansivt företag
• Ett företag som tänker på din fysiska arbetsmiljö
• Fina kontorslokaler med nära till kommunikationer.Om företaget
Vi ser fram emot att presentera oss närmare under rekryteringsprocessen. Skicka din ansökan redan idag. Urval sker löpande!Om företaget
Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Göteborg, Borås, Eskilstuna, Örebro och Västerås.
Vi är ett auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Alla våra anställda erbjuds friskvårdsbidrag, företagshälsovård och pensionsavsättningar. Som anställd på Recruitive får du även en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats.
Vi rekryterar morgondagens kunder och tar din personlighet på allvar! Vi är därför alltid på jakt efter nya medarbetare som vill till ett spännande företag med personalen i första rummet! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruitive AB
(org.nr 559072-9546) Jobbnummer
9584259