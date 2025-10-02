Dansktalande Kundtjänstmedarbetare - Göteborg
2025-10-02
Sök jobbet som Kundtjänstmedarbetare hos internationellt företag i Göteborg - arbeta med kundservice och orderhantering!
Som dansktalande Kundtjänstmedarbetare hos vår kund - ett internationellt företag i Göteborg - får du en viktig roll där kundservice och orderhantering står i fokus. Här kliver du in i ett globalt sammanhang med tydliga processer, engagerade kollegor och god stämning, samtidigt som du gör skillnad varje dag i kontakten med kunder på den danska marknaden. I den här rollen erbjuds du trygghet, struktur och möjlighet till både personlig och yrkesmässig utveckling i en framtidsbransch där hållbarhet och kvalitet står högt på agendan.
Ditt anställningserbjudande
Vill du ha trygghet, tydlighet och internationell puls i en och samma roll? Då är detta jobbet för dig. Här kliver du in i en framtidsbransch där hållbarhet och innovation driver utvecklingen - och där du som medarbetare verkligen gör skillnad. Du får:
• En viktig roll i ett värderingsstyrt företag med stark vision och hög kundnöjdhet
• Tydliga processer, bra introduktion och stöttande kollegor från dag ett
• En arbetsplats med internationell prägel, högt engagemang och öppet klimat
• Möjlighet att bidra med dina språkkunskaper och få ett vardagsnära ansvar
• Struktur och stabilitet - med chans till långsiktighet och utveckling
Här får du både vardagsglädje och karriärmöjligheter - i en roll som verkligen uppskattas internt såväl som av kunderna.Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
• Ta emot och registrera kundorder i affärssystem
• Säkerställa korrekt orderhantering och leveransinformation
• Ha löpande kontakt med dansktalande kunder via telefon och e-post
• Följa upp leveranser och hantera eventuella avvikelser
• Samarbeta tätt med logistik, sälj och produktion
• Delta i förbättringsarbete kring administrativa rutiner
Värt att veta
Du blir en del av ett nordiskt kundserviceteam med placering på kontoret i Göteborg. Tjänsten är på heltid med ordinarie kontorstider och inleds eventuellt som ett kortare konsultuppdrag men övergår sedan i en fast tjänst hos vår kund. Kontoret ligger i moderna lokaler med goda kommunikationsmöjligheter.
Våra förväntningar
Vi söker dig som talar och förstår danska obehindrat och som trivs i en serviceinriktad roll med mycket kundkontakt. Du har erfarenhet av orderadministration, kundtjänst eller liknande uppgifter, gärna från ett internationellt bolag. God datorvana och erfarenhet av affärssystem, gärna SAP, är meriterande. Som person är du noggrann, strukturerad och kommunikativ. Vi tror att du gillar att ha koll på detaljer och samarbeta med andra.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/ Arbetsplats
TNG Group AB Kontakt
Rekryteringskonsult & Konsultansvarig
Catinka Andersson catinka.andersson@tng.se Jobbnummer
9538157