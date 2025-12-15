Dansktalande kundtjänst- och orderadministratör till Midsona
Bravura Sverige AB / Kundservicejobb / Malmö
2025-12-15
Är du strukturerad, serviceinriktad och flytande i danska? Hos Midsona får du en aktiv roll där du sköter orderläggning, svarar på leveransfrågor och bygger goda relationer med deras företagskunder. Välkommen in med din ansökan!
Om tjänsten Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Midsona.Publiceringsdatum2025-12-15Om företaget
Midsona är stolta över att utveckla och marknadsföra produkter som gör det lättare för människor att leva ett hälsosamt liv. Koncernen är ledande i Norden inom ekologisk och plantbaserad mat, hälsolivsmedel och konsumenthälsa, med vision att bli en av de ledande i Europa. Bland deras varumärken finns flera välkända favoriter som Friggs, Kung Markatta, Urtekram, Helios, Naturdiet, Gainomax, Swebar och MyggA - produkter som finns i många hem runt om i Norden. Dina arbetsuppgifter
I rollen som dansktalande kundtjänst- och orderadministratör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ge god service till Midsonas danska företagskunder. Du ansvarar för hela orderprocessen, från att ta emot och registrera beställningar till att säkerställa korrekta leveranser och hantera reklamationer. Du registrerar nya kunder, behandlar ordrar från befintliga kunder inom dagligvaruhandeln och ser till att alla frågor besvaras snabbt och korrekt.
Genom digitala verktyg och effektiva processer arbetar du lösningsorienterat och professionellt. Du samarbetar nära med interna funktioner i Danmark som inköp och sälj för att skapa en smidig kundupplevelse och säkerställa att deras kunder får bästa möjliga service.
Ta emot och registrera kundorder från danska företagskunder
Hantera leveransfrågor, reklamationer och säkerställa korrekta leveranser
Ge snabb och korrekt kundsupport via telefon och mejl
Samarbeta med inköp och sälj för att skapa en smidig kundupplevelse
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Avslutad gymnasial utbildning
Arbetslivserfarenhet inom serviceyrken. Företrädesvis inom kundtjänst eller ordermottagning
Goda kunskaper i svenska, danska och engelska, såväl tal som i skrift
God datorvana och kunskap i affärssystem, M3 är meriterande
Vi söker dig som är kommunikativ och trivs med att ha mycket kontakt med kunder och kollegor. Du har en hög servicekänsla och sätter alltid kunden i fokus. Med ett strukturerat och noggrant arbetssätt hanterar du orderflöden och leveransfrågor effektivt, även när tempot är högt.
Du är ordningsam, ansvarstagande och arbetar självständigt med dina uppgifter, samtidigt som du är hjälpsam och gärna stöttar kollegor när det behövs. Du har lätt för att samarbeta i team, ställa frågor och bidra till ett öppet och lösningsorienterat arbetsklimat. Då Midsona är företag som arbetar med hälsovarumärken ser vi gärna att du har ett intresse för ekologiska produkter, hälsolivsmedel och kosttillskott. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och engagemang för rollen.
Övrig information
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid Plats: Malmö Lön: Enligt överenskommelse
Under julledigheten förlängs ansökningstiden och svar kan ta lite längre tid än vanligt. Tack för ditt tålamod! Vi önskar dig en fin jul!
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
