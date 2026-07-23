Dansktalande kundservicemedarbetare
Senzum AB / Kundservicejobb / Linköping Visa alla kundservicejobb i Linköping
2026-07-23
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Är du på jakt efter ett jobb där du får använda dina språkkunskaper, utvecklas och samtidigt ha roligt på jobbet? Då kan det här vara rollen för dig! På Senzum blir du en del av ett öppet och glatt team där vi brinner för service och att skapa riktigt bra kundupplevelser.
Vi på Senzum söker dansktalande kundservicemedarbetare till vårt team i Linköping, vi söker dig som:
Talar och skriver flytande danska samt svenska.
Brinner för service och sätter kunden i fokus
Har god kommunikativ förmåga och gillar att hjälpa andra.
Är lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo.
Har tidigare erfarenhet av kundservice – meriterande men inget krav.
Hos oss börjar du med en introduktion där du får lära dig allt om Senzum och grunderna i kundservice. Det betyder att du inte behöver ha tidigare erfarenhet – vi lär dig det du behöver kunna.
Vi tror att du är:
En positiv person med en "doer" - inställning som vill göra skillnad för våra kunder.
Engagerad, nyfiken och gillar att arbeta i team.
Vill lära dig nytt och utvecklas tillsammans med oss.
På Senzum värdesätter vi intresse, vilja och rätt attityd framför långa CV:n.
Om rollen och arbetsuppgifter
Som kundservicemedarbetare är du en del av vårt team och hjälper våra kunder via telefon, mejl, chatt och sociala medier. Ditt mål är att varje kund ska känna sig väl omhändertagen och få en riktigt bra upplevelse.
Vi erbjuder:
Ett ungt och dynamiskt team med högt i tak.
Coachande ledarskap och interna utbildningar
Utvecklingsmöjligheter inom kundservice och andra delar av företaget.
En arbetsplats där gemenskap, energi och framtidstro är i fokus.
Spännande uppdrag för kända varumärken från hela Norden.
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag, AW:s, och mycket mer!
Information:
Anställningsform: Behovsanställning med timlön
Lön: Fast timlön enligt kollektivavtal
Arbetsplats: LinköpingPubliceringsdatum2026-07-23Övrig information
I denna process genomför vi bakgrundskontroller via bakgrundkollen.se innan anställning.
Urvalet sker löpande vilket innebär att annonsen kan tas ner innan sista ansökningsdag, så ansök redan idag! Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första digital intervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
På Senzum arbetar med fördomsfri rekrytering och använder digitala verktyg för att säkerställa en rättvis och effektiv rekryteringsprocess. Genom att använda digital teknik och objektiva metoder arbetar vi för att hitta rätt person till rätt plats i vår organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Senzum AB
(org.nr 556467-4561)
Diskettgatan 4 (visa karta
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583 35 LINKÖPING Jobbnummer
10010283