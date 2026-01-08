Dansktalande kundservicemedarbetare
Dansktalande kundtjänstmedarbetare sökes nu för rekrytering till marknadsledande företag!
Kundtjänstavdelningen arbetar med service och support till kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Baltikum. Som kundservicemedarbetare ingår du i ett team som i första hand arbetar mot danska återförsäljare, men även kontakt med svenska återförsäljare förekommer. Dina arbetsuppgifter är att via telefon informera, vägleda och sälja in företagets produkter utifrån kundernas önskemål och behov. Arbetet är dynamiskt då du kommer att hantera flera parallella arbetsuppgifter, allt ifrån att ge service på telefon till att ta hand om ordrar, reklamationer och annan problemlösning.
Arbetstiderna är 08.00-17.00, måndag till fredag, och arbetet utförs på plats på kontoret som ligger centralt i Stockholm.
Vem är du:
Tidigare erfarenhet inom service samt god vana att hantera telefon- och kundkontakter.
Du talar och skriver danska och svenska obehindrat samt har goda kunskaper i engelska.
Som person är du energisk, flexibel, självständig och stresstålig samt förstår vikten av ypperlig kundservice.
Kunskaper i SAP och Excel är meriterande.
Du behöver inte vara tekniskt kunnig från början, men det är viktigt att du har ett intresse för våra produkter.
Tjänsten kommer att inledas med en gedigen introduktion för att ge dig alla förutsättningar att ge det bästa kundbemötandet och överträffa kundernas förväntningar. Anställning är långsiktig och för rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter! Ersättning
