Dansktalande kundservicemedarbetare
Randstad AB / Kundservicejobb / Göteborg
2025-09-05
Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Är du en person som brinner för att ge allra bästa service och trivs med att vara den som hjälper kunder att ta rätt beslut med hjälp av din kommunikativa förmåga? Har du tidigare erfarenhet av service och besvara kunders frågor via telefon, mail och chatt? Då kan vi på Randstad snart ha nästa uppdrag för dig!
Vi söker nu en dansktalande kundservicemedarbetare för nya spännande uppdrag i Göteborg.
I rollen som kundservicemedarbetare kommer du främst att arbeta med inkommande frågor från kunder via telefon, chatt och mail. Du kommer att vara en central kontaktyta för kunderna i rollen där du fokuserar på kommunikation och uppföljning. En viktig del av arbetet är att erbjuda kunderna anpassade lösningar till deras förfrågningar.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Ansvarsområden
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Besvara kunders frågor via telefon, mail och chatt.
Löpande arbeta med feedback-hantering från kund.
Följa upp och säkerställa att kundens förfrågningar och problem löses på ett tillfredsställande sätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Talar danska flytande i tal och skrift.
Har erfarenhet från service och kundbemötande.
Besitter ett intresse av att arbeta och kommunicera med människor.
Har god datorvana.
Har gymnasieexamen.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB (org.nr 556242-1718)
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
